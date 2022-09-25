Черногория – Финляндия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Черногория – Финляндия, который состоится 26 сентября 2022 года

Черногория

Проиграв в прошлом матче, сборная Черногории потеряла все шансы на победы в группе, но и последнее место ей не грозит. Команда набрала семь баллов и отстает от лидера на четыре балла, но на два опережает ближайшего преследователя. Личная встреча с Финляндией обещает быть интересным и если хозяева не проиграют в заключительном туре, то смогут финишировать на второй позиции.

23 сентября Черногория проиграла на выезде Боснии и Герцеговине (0:1), а 14 июня крупно обыграла Румынию (3:0).

Финляндия

Финляндия не показала хороших результатов в Лиге Наций и смогла набрать лишь пять баллов, опережая Румынию на один пункт. Коллективу все еще угрожает последнее место в группе и понижение в дивизион C. Чтобы этого не допустить, команде необходимо побороться за очки с Черногорией и надеяться на осечку Румынии, если сама не сможет победить. Встреча будет интересной и напряженной, ведь Финляндия крайне мотивирована на результат.

23 сентября Финляндия сыграла вничью с Румынией (1:1), а 14 июня проиграла на выезде Боснии и Герцеговине (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит Черногория – 2.55

Ничья – 3.15

Победит Финляндия – 2.95

Статистика

Черногория выиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

Финляндия одержала только одну победу из восьми последних поединков

Черногория забивала в девяти из десяти домашних матчей за последнее время

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Предполагаем, что будет примерно равный матч, а команды смогут обменяться голами, однако все же поделят очки.