Ученые «оцифровали» креативность. Де Брюйне – лучший

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вчера, 10:18

А заодно неожиданно объяснили проблемы «Челси» и «Ливерпуля».

Сложность определения

Что такое творчество или креативность? Кажется, пытаться дать строгое определение этим понятиям означает пойти против их природы. Это можно понять, но сложно объяснить. В футболе креативность является важной концепцией, определяющей в том числе успешность команды или игрока. Главной целью креативности в футболе является создание гола. В этой игре мало инфраструктурных элементов, которые вынуждают одну команду атаковать, а другую защищаться и меняться ролями, как во многих других игровых видах.

Именно с задачей забивания голов во многом связано понятие креативности. Причем коллективной. В этом есть какой-то общий инстинкт, мы понимаем, когда команда ее проявляет, а когда – нет. Но чаще всего у этого коллективного действия есть драйвер, есть оживляющий компонент – один творческий исполнитель, который предпринимает действие, ломающее стереотип и создающее голевую ситуацию.

В попытках статистически обработать креативность была придумана категория «созданные моменты». Но не всегда они создаются по-настоящему креативными исполнителями. Например, Томас Мюллер из «Баварии» уже более десяти лет каждый сезон делает десять и больше голевых передач. Но его нельзя назвать особенно креативным парнем.

Методика расчета

Группа исследователей из Бельгии тоже решила изучить вопрос креативности в футболе. Учеными был создан компьютерный алгоритм для анализа, который должен показать уникальность креативных игроков, а также каким-то образом обсчитать этот вроде бы непознаваемый компонент игры в статистически понятных показателях. Задача выглядит малореальной, но в этом направлении достигнуты определенные успехи.

Креативность – это типичная концепция из разряда «Я понимаю, когда это вижу», — говорят исследователи Питер Робберехтс и Джесси Дэвис. – Но трудно определить, что передает это ощущение. Поэтому нам было любопытно, сможем ли мы это зафиксировать с помощью цифр.

Для своей работы авторы исследования использовали мощный статистический инструмент Statsbomb 360, который делает стоп-кадры всех игроков, которые находятся рядом с мячом, когда с ним происходит какое-то действие. Обычно это привязано к положению мяча, например, Ковачич сделал пас, мяч от него дошел до адресата, или Родри перехватил мяч в определенном месте. Стоп-кадры для исследования нужны, чтобы создать контекст этим действиям из игроков, которые с мячом в этот момент не работают, чтобы их позиционировать.

На самом общем уровне исследователи хотели определить, какие игроки делали самые неожиданные передачи. Если учесть множество сценариев и ситуаций, то можно найти наиболее типичные варианты продолжения игры, передачи. И выделить что-то, что выбивается из этого шаблона. Но тут есть проблема. Если оставаться только на этом определении, то нападающий, который получил мяч в атаке, а потом неожиданно развернулся и отдал пас своему вратарю, будет считаться «креативным» системой.

Поэтому авторами работы был введен второй уровень отбора креативных передач. Такими считаются лишь те нешаблонные пасы, которые увеличивали шанс команды на гол по сравнению со среднестатистической передачей в этой ситуации. Имея информацию о том, где находятся партнеры, а также противники, можно достаточно точно объединять похожие ситуации и определять ценность и неожиданность паса. Современные компьютерные возможности позволяют все это рассчитывать.

Самые креативные

Для испытаний своей методики ученые проанализировали игру лучших десяти команд Английской Премьер-Лиги в сезонах-2020/21 и 2021/22. Вряд ли кого-то удивит, что лидером рейтинга стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне. А вторая позиция может стать сюрпризом – крайний защитник «Брайтона» Тарик Лемпти.

После отличного рывка в сезоне-2020/21 Лемпти выглядел кандидатом в сборную Англии, но в середине кампании он повредил подколенное сухожилие и не смог восстановиться в качестве игрока стартового состава при Грэме Поттере. Затем выбрал для игры сборную Ганы.

Полученный результат очень удивил и самих исследователей, которые подчеркнули, что у Лемпти небольшое отставание от Де Брюйне, а вот от третьего места они оба оторвались прилично. А там расположился Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля». Рядом с ним оказались Рафинья и Хаким Зиеш. Кстати, скорее всего не совпадение, что атакующая игра «Челси» выглядела особенно предсказуемой, когда на длительных отрезках не играл Зиеш.

Также не удивляет, что Томасу Тухелю, который ценит контроль выше креатива, Хаким пришелся не по душе. С учетом того, как Поттер в «Брайтоне» плохо использовал Лемпти, у Зиеша не радужные перспективы при нем в «Челси». То есть исследование дает и вот такие любопытные «побочные» выкладки относительно судьбы того или иного игрока в той или иной команде или при том или ином тренере.

После Зиеша в цифрах есть небольшой провал, а далее в первой десятке расположились Мартин Эдегор из «Арсенала», Лукас Моура из «Тоттенхэма», его одноклубник Харри Кейн, Букайо Сака из «Арсенала» и Мэйсон Маунт из «Челси».

Дополнительное значение

Исследователи отмечают, что креативность оказалась не зависящей от минуты матча и счета на табло. Креативные передачи от лучших мастеров этого дела исходили в любой момент игры, распределяясь равномерно.

У нас было много дискуссий о том, как лучше оценить «типичный» пас, — говорят Робберехтс и Дэвис. – Изначально мы ожидали, что во многих игровых ситуациях будет несколько шаблонных передач. Однако обнаружили, что большинство игроков склонны передавать мяч почти в одно и то же место в одном и том же игровом сценарии. Особенно когда цена передачи растет.

К слову, тут есть интересная ремарка относительно поведения команд, как мы его воспринимаем в зависимости от счета. Когда команда ведет, она чаще играет осторожнее, чем нужно, а когда команда уступает, она играет достаточно агрессивно, как и должна. Некоторые специалисты называют это самой большой неэффективностью в спорте. Если бы был найден способ – психологический, тренировочный, финансовый – убедить команду атаковать сразу так, как она должна, не дожидаясь пропущенного мяча, а также продолжать это делать и после забитого мяча, то такая команда получила бы огромное преимущество перед соперниками. Но это умозрительное восприятие. Вернемся к креативности, исследователи которого заметили еще одну неожиданную особенность.

Мы были удивлены асимметрией между правым и левым флангом: игроки, действующие справа, в среднем гораздо более креативны, чем те, кто играет слева, — говорят авторы работы.

Интересно, это реальная тенденция или следствие того, что в выборку попало относительно небольшое количество команд?

Тут психологи-любители могут начать рассуждать о старой дихотомии между правым и левым полушарием мозга. Но и правые защитники, и правые полузащитники оказываются более креативными. Впрочем, тут скорее дело в естественной природной разнице в числе правшей и левшей. Современные игроки высокого класса обычно хорошо владеют обеими ногами, но все же отпечаток, диктуемый «предпочтением» одной ноги, сказывается и на стиле игры слева и справа.

Также было бы любопытно узнать лучших принимающих эти креативные передачи. Отдельно такой статистики не велось, но авторы работы выделили пары, в которых игроки чаще остальных делали друг другу креативные пасы. И это может пролить свет на проблемы «Ливерпуля» в нынешнем сезоне – тоже внезапно.

Потому что на вершине списка пар с большим отрывом оказались Салах и Мане, ушедший в «Баварию». Они были не просто продуктивны на поле, но и продуктивны своей уникальностью, креативностью. Этой пары не стало – игра забуксовала. Совпадение? Возможно. Но в десятке также оказалось взаимодействие Мане с Хендерсоном, а на втором месте в прошлые два сезона были Кейн и Сон из «Тоттенхэма».

В любом случае это исследование – попытка по-новому взглянуть на те моменты, которые обычно по ходу игры вызывают наибольшее удовольствие у зрителей и заставляют пересматривать эпизоды раз за разом, даже когда знаешь их исход. Правда, исследование и некоторые его «побочные» выводы, которые неожиданно объясняют некоторые тенденции, еще больше делают футбол цифровым, математическим явлением, а не чем-то магическим и неопознанным. Разгадывая природу креативности, ученые «приземляют» ее и демонтируют волшебную составляющую игры. Парадокс.