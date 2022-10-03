У «Лиона» 4 поражения подряд в Лиге 1 впервые с 1991 года

«Лион» проиграл «Лансу» в 9-м туре чемпионата Франции.
Таким образом, команда потерпела уже 4 поражения подряд в данном турнире. Это случилось впервые с весны 1991 года.
«Лион» проиграл «Лансу» в 9-м туре чемпионата Франции.
Таким образом, команда потерпела уже 4 поражения подряд в данном турнире. Это случилось впервые с весны 1991 года.
Теперь же Жан-Мишель превращает Лион в середняков Лиги1, ведя непонятную трансферную политику. Продает лидеров, подписывая взамен неронятно кого....или же наоборот, завышает цены на лидеров когда они на пике до такой степени, что не каждый решается их покупать, а после у игроков наступает спад, и спросу на них уже нет пример Ауар....
Теперь же Жан-Мишель превращает Лион в середняков Лиги1, ведя непонятную трансферную политику. Продает лидеров, подписывая взамен неронятно кого....или же наоборот, завышает цены на лидеров когда они на пике до такой степени, что не каждый решается их покупать, а после у игроков наступает спад, и спросу на них уже нет пример Ауар....