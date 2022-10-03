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У «Лиона» 4 поражения подряд в Лиге 1 впервые с 1991 года

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A.S.A
A.S.A
вчера в 13:24, ред.
Когда то старина Ола сделал из Лиона гегемона французского футбола. Если я не путаю, то в период с 2002 по 2008 годом семь раз подряд становясь чемпионом страны, что является рекордом для Франции! Тогда Лион был силен не только в Лиге 1 но и в ЛЧ наводил страху на многих грандов, а Мадридский Реал и вовсе несколько раз вылетал от французов в стадии 1/8 ...
Теперь же Жан-Мишель превращает Лион в середняков Лиги1, ведя непонятную трансферную политику. Продает лидеров, подписывая взамен неронятно кого....или же наоборот, завышает цены на лидеров когда они на пике до такой степени, что не каждый решается их покупать, а после у игроков наступает спад, и спросу на них уже нет пример Ауар....
Брулин
Брулин
вчера в 11:36
А за что Боса вообще оставили? Он прошлый чемпионат по полной провалил
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:06
Пора менять тренера.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:52
Что то с Лионом не то.
Бoрат
Бoрат
вчера в 10:47
Лион хотя бы середняк Лиги 1
Бавария вон пять матчей подряд не могла выиграть, и то тренера не уволили
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:41
Тренер ещё работает?
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