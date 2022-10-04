Холанд забил 103 гола за 100 первых матчей в европейских чемпионатах

1664890418

вчера, 16:33

Нападающий «Манчестер Сити» забил 103 гола за 100 первых официальных матчей в европейских чемпионатах, что является абсолютным рекордом.

1. Эрлинг Холанд — 103 гола

2. — 90 голов

3. — 86 голов

4. — 77 голов

5. — 59 голов

6. — 48 голов

забил 41 гол за свои первые 100 матчей в европейских чемпионатах, а — 16 голов.