Холанд забил 103 гола за 100 первых матчей в европейских чемпионатах

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 103 гола за 100 первых официальных матчей в европейских чемпионатах, что является абсолютным рекордом.
1. Эрлинг Холанд — 103 гола
2. Ромарио — 90 голов
3. Роналдо — 86 голов
4. Руд ван Нистелрой — 77 голов
5. Луис Суарес — 59 голов
6. Килиан Мбаппе — 48 голов
Лионель Месси забил 41 гол за свои первые 100 матчей в европейских чемпионатах, а Криштиану Роналду — 16 голов.
МС с его приобретением попал в самую десятку.
На данный момент Эрлинг наверное лучший футболист в мире и если он дальше продолжит так играть то МС может наконец то выиграть лигу чемпионов.
К тому же у Холанда будет преимущества перед другими игроками, он не будет играть играть на чемпионате мира в Катаре, а значит график будет разгружен.
Конечно он наверное сам бы выбрал участие на мундиале, но ему досталась судьбой слабая сборная. Возможно ему так и не удастся сыграть на крупных турнирах в составе сборной, так, что будет искать удачи с командами в ЛЧ.
МС с его приобретением попал в самую десятку.
На данный момент Эрлинг наверное лучший футболист в мире и если он дальше продолжит так играть то МС может наконец то выиграть лигу чемпионов.
К тому же у Холанда будет преимущества перед другими игроками, он не будет играть играть на чемпионате мира в Катаре, а значит график будет разгружен.
Конечно он наверное сам бы выбрал участие на мундиале, но ему досталась судьбой слабая сборная. Возможно ему так и не удастся сыграть на крупных турнирах в составе сборной, так, что будет искать удачи с командами в ЛЧ.