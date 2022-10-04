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Холанд забил 103 гола за 100 первых матчей в европейских чемпионатах

вчера, 16:33

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 103 гола за 100 первых официальных матчей в европейских чемпионатах, что является абсолютным рекордом.

1. Эрлинг Холанд — 103 гола

2. Ромарио — 90 голов

3. Роналдо — 86 голов

4. Руд ван Нистелрой — 77 голов

5. Луис Суарес — 59 голов

6. Килиан Мбаппе — 48 голов

Лионель Месси забил 41 гол за свои первые 100 матчей в европейских чемпионатах, а Криштиану Роналду — 16 голов.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ kyxy (раскрыть)
сегодня в 03:51
Один два игрока это ещё не поколение!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:35
Он чистый нап... По игре ему не стать как Месси... Хотя голов может забить много... Хрустальность скоро может сказаться ..
djbobo
djbobo ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 22:14
У Хааланда нет ничего примечательного, что делало бы его "особенным", кроме голевого чутья, это действительно врожденное - как он сам говорит лучше за весь матч 4 раза коснуться мяча и забить 4 гола, чем весь матч пробегать и финтить и не забить ничего. Никакой особенной техники бразильской, ничего. Только звериное чутье на голы, перевешивающее все.
Самый позитивный прогноз - Хааланд останется на этом уровне до 30 лет, самый реалистичный прогноз - после серии травм через 3-4 года станет бледной тенью самого себя как Роналдо и Рональдиньо, Кака и Пато...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:03
Этот дровишек наломает!))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:02
...и Месси.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:51
Был такой певец Робертино Лорети... Большие надежды подавал ..., но не срослось..., - хоть пример не из футбольной жизни, но тем не менее.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:20
Почему то я верю, что он новая звезда и побьет немало рекордов. МС к тому же большой клуб и будет этому способствовать
112910415
112910415
вчера в 21:06
супер - результат, однозначно !
Asper
Asper
вчера в 20:37, ред.
Что-то я никак не пойму - как насчитали 100 игр. С учётом игр за Мёльде у него уже 130 матчей.
А если без Мёльде, то 100 пока не набирается...
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 19:47
Мяч его любит явно...есть технари получше но забивают меньше...УНИКУМ!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:26
Отрабатывает контракт !
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
вчера в 19:22
Машина! Ни то что мартышка из ПСЖ.
DaslerU
DaslerU ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 19:22
Если деньги поставит не на первое место, то достигнет. В противном случае станет Неймар_2.0.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:10
Роналду вообще не стоит тут упоминать. Он выступал в слабом Спортинге и играл в полузащитника.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:53
Статистика парня просто впечатляет. Теперь надо постараться не зазвездиться и обойтись без серьезных травм.
Kolenok
Kolenok
вчера в 18:34
Настоящий викинг!
monah-10
monah-10
вчера в 18:24
Это вечный рекорд терминатора, никто и никогда этого не повторит, и даже близко не приблизился.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:11
Если будет так держаться он побет все мировые рекорды,вот рекорд Роналду из 16 голов побил
старина
старина
вчера в 18:09
Умеет забивать,но коленки слабоваты.В Боруссии много пропустил
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 18:09
Начал просто мощно, но я лично не верю, что он достигнет вершин Месси, Роналду.
edubokom
edubokom
вчера в 18:05
Это данные из топ 5 лиг Европы. Общая статистика с начала клубной карьеры :193 матча, 150 голов. У Зубастика в первые 5-6 лет карьеры скорострельность была выше, насколько я помню.
dok66
dok66
вчера в 17:36
Человек-гол , но ведь найдут и против него противоядие. Все таки голы он забивает довольно однотипные .
kyxy
kyxy ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 17:25
У Норвегии хорошее поколение растёт на парочку турниров доедут
adekvat
adekvat ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 17:20
Роналду локти себе искусает, а Месси игру команды делал.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 17:15
Может стать как Левандовски, но не как Роналдо, техники и близко такой нет
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:13
Никтоже не будет всерьёз сравнивать норвега с Ромарио и уж тем более с Роналдо
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:11
У него вратари все купленные !
p6t9f9yc3y2n
p6t9f9yc3y2n
вчера в 17:07
Ты агрегат, Дуся!
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 17:06
100+500% процентный погазатель!
Зверь машина.
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:06
Роналду долго запрягал, но потом разогнался до невероятных скоростей на долгие годы. У Холанда может произойти всё наоборот. Так что не стоит делать преждевременных выводов, парню всего 22, а его уже возвышают чуть ли не до небес футбольного величия. Слишком молод ещё и будет у него ещё и своя "звёздочка" и дисциплина, чего бы, конечно, очень не хотелось. А ведь может так получиться, что в 32 его уже никто и помнить не будет. Но будем надеяться, что мозги у этого молодого норвежца думают только правильно. Вот тогда Холанд может стать действительно феноменом в мировом футболе, такими как Роналду и Месси или ещё круче, чего мы ему и желаем!
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