Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаЛига чемпионов 2022/2023

Ди Мария вышел на второе место в списке лучших ассистентов Лиги чемпионов

вчера, 09:35
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 1Логотип футбольный клуб Маккаби (Хайфа)МаккабиМатч завершен

Анхель Ди Мария обошел Лионеля Месси в списке лучших ассистентов Лиги чемпионов.

Полузащитник «Ювентуса» отдал 3 голевых паса в матче с «Маккаби» Хайфа в третьем туре группового этапа (3:1).

На счету Ди Марии 38 голевых передач. Больше только у Криштиану Роналду – 42.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ученые «оцифровали» креативность. Де Брюйне – лучший
Сегодня, 10:18Сергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии3
«Арсенал» повторил лучший старт сезона в истории клуба
Сегодня, 00:36
«Милан» впервые с 2014 года проиграл матч ЛЧ с разгромным счётом
Вчера, 09:31
«Аякс» во второй раз в истории пропустил дома 6 голов
05 октября
Холанд забил 103 гола за 100 первых матчей в европейских чемпионатах
04 октября
У «Лиона» 4 поражения подряд в Лиге 1 впервые с 1991 года
03 октября
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:05
ДиМа молодец. Что в Реале у него имидж трудяги всегда был, что в сборной. С Маккаби ассисты - не показатель, но сам факт, что после травмы чувство паса на прежнем уровне - очень радует.

До сих пор сожалею, что в финале ЧМ 2014-го его в составе "альбиселесты" не было. Могли при его помощи немцев накрячить..., могли!
STVA 1
STVA 1 ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 15:28
Незаметный Герой!
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:19
хахахахаах! Убил! С победой вчерашней. Красиво все сделали
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:26
С чем его и поздравляем.
Elliada
Elliada ответ avici_liverpool (раскрыть)
вчера в 12:08
Посмотрел. Как я и говорил. В основном передачи на несколько метров. Некоторые вообще не понятно почему записаны как ассисты. Например, удар не получился и кто-то добил, или от него отскочил мяч, потому что не смог принять, и кто-то добил. А в случае с Локомотивом вообще смешно. Бил штрафной, вратарь не смог зафиксировать мяч и кто-то добил. И это засчитали за ассист
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:41
Скучно будет, посмотри
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:35
Может и не успеть Ди Мария обойти Роналду, пока Ювентусу выход из группы ЛЧ не светит.
cs6usfmq7bbp
cs6usfmq7bbp
вчера в 10:48
Оказывается Роналду первый
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:47
Аргентинский баласт умеет только на себя брать игру
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 10:24
эта статистика явна ложная немог единал Роналдо отдать столко пасов
Elliada
Elliada ответ avici_liverpool (раскрыть)
вчера в 09:58
Что тут гадать, когда всё кристально ясно. Ди Мария и Месси играют с глубины, делают передачи на полполя или вразрез между защитниками, в общем сложные по исполнению передачи. Роналду постоянно находится в штрафной, передачи делает на несколько метров, шанс забить с расстоянию нескольких метров очень высокий, поэтому у него голевых больше. Обычно у балласта передачи это скидки или просто по воротам не попадает, а кто-то замыкает, как было в матче в сборной.

В любом случае, Месси обойдет балласта. Если в этом году на него не нашлось команды, которая играет в ЛЧ, через год и подавно. Можно сказать, что Роналду закончил выступление в ЛЧ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:50
Скоро и Рона обойдёт. Тот Сейчас никакой...
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 09:50
я знаю, что не в том состоянии, чтобы жалеть Криштиану. Но все же, пока 2 аргентинца пытаются побить его рекорды, он должен бегать в лиге европы, в которую его затащили кривоногие "партнеры" и тренер истеричка
Elliada
Elliada
вчера в 09:45
Ди Мария молодец. В любой команде играет на высоком уровне.
Бoрат
Бoрат
вчера в 09:37
Вот так , без пафоса и бахвальств покоряются важные рекорды Лиги Чемпионов
Всегда нравился ДиМария. И стиль игры, и поведение на поле
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 