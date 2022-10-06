Ди Мария вышел на второе место в списке лучших ассистентов Лиги чемпионов

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вчера, 09:35

обошел в списке лучших ассистентов Лиги чемпионов.

Полузащитник «Ювентуса» отдал 3 голевых паса в матче с «Маккаби» Хайфа в третьем туре группового этапа (3:1).

На счету Ди Марии 38 голевых передач. Больше только у – 42.