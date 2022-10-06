Ди Мария вышел на второе место в списке лучших ассистентов Лиги чемпионов

Анхель Ди Мария обошел Лионеля Месси в списке лучших ассистентов Лиги чемпионов.
Полузащитник «Ювентуса» отдал 3 голевых паса в матче с «Маккаби» Хайфа в третьем туре группового этапа (3:1).
На счету Ди Марии 38 голевых передач. Больше только у Криштиану Роналду – 42.
В любом случае, Месси обойдет балласта. Если в этом году на него не нашлось команды, которая играет в ЛЧ, через год и подавно. Можно сказать, что Роналду закончил выступление в ЛЧ.
В любом случае, Месси обойдет балласта. Если в этом году на него не нашлось команды, которая играет в ЛЧ, через год и подавно. Можно сказать, что Роналду закончил выступление в ЛЧ.