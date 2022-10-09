«Ростов» – «Краснодар» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ростов» – «Краснодар», который состоится 09 октября 2022 года

«Ростов»

В прошлом туре «Ростов» потерпел первое поражение в матче против чемпиона России, хотя первые 60 минут выглядел достаточно неплохо. Команда на данный момент занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с набранными 22 баллами и опережает «Спартак» только по дополнительным показателям. Чтобы как минимум сохранить свою позицию, коллективу с юга России необходимо побеждать в этот футбольный вечер.

02 октября «Ростов» на выезде проиграл «Зениту» в чемпионате (0:2), а 29 сентября с тем же счетом уступил в кубке «Ахмату» (1:3).

«Краснодар»

«Краснодар» неплохо показывает себя в РПЛ и за пять последних туров проиграл всего одну игру. Команда совершенно заслуженно занимает пятое место с 21 баллом, но отстает от второй позиции всего на три балла, что говорит о плотности турнирной таблицы. В случае победы коллектива на выезде над «Ростовом», «быки» гарантированно обойдут конкурента и поднимутся выше на одну ступеньку.

03 октября «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ (0:0), а 28 сентября оказался сильнее «Пари НН» в кубке России (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ростов» – 1.95

Ничья – 3.9

Победит «Краснодар» – 3.9

Статистика

«Ростов» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матча «Краснодара» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ростов» не может обыграть «Краснодар» на протяжении девяти матчей подряд во всех турнирах

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ростова», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Поражение в прошлом туре не должно повлиять на Карпина и его команду, а поэтому болельщики вправе ожидать домашней победы в непростом матче с «Краснодаром».