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«Ростов» – «Краснодар» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:15
«Ростов» – «Краснодар» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ростов» – «Краснодар», который состоится 09 октября 2022 года

«Ростов»

В прошлом туре «Ростов» потерпел первое поражение в матче против чемпиона России, хотя первые 60 минут выглядел достаточно неплохо. Команда на данный момент занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с набранными 22 баллами и опережает «Спартак» только по дополнительным показателям. Чтобы как минимум сохранить свою позицию, коллективу с юга России необходимо побеждать в этот футбольный вечер.

02 октября «Ростов» на выезде проиграл «Зениту» в чемпионате (0:2), а 29 сентября с тем же счетом уступил в кубке «Ахмату» (1:3).

«Краснодар»

«Краснодар» неплохо показывает себя в РПЛ и за пять последних туров проиграл всего одну игру. Команда совершенно заслуженно занимает пятое место с 21 баллом, но отстает от второй позиции всего на три балла, что говорит о плотности турнирной таблицы. В случае победы коллектива на выезде над «Ростовом», «быки» гарантированно обойдут конкурента и поднимутся выше на одну ступеньку.

03 октября «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ (0:0), а 28 сентября оказался сильнее «Пари НН» в кубке России (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ростов» – 1.95
  • Ничья – 3.9
  • Победит «Краснодар» – 3.9

Статистика

  • «Ростов» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матча «Краснодара» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Ростов» не может обыграть «Краснодар» на протяжении девяти матчей подряд во всех турнирах

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ростова», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Поражение в прошлом туре не должно повлиять на Карпина и его команду, а поэтому болельщики вправе ожидать домашней победы в непростом матче с «Краснодаром».

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:51
Южное дерби, которое должно пройти в атакующем ключе, так что в целом ставка на данный поединок понятна. Ростов как хозяин должен вести игру, но как мощна линия атаки у дончан, так и оборона не тянет и часто совершает ляпы. Краснодар в целом тащит за счёт Сафонова немало, тогда как оборона у "быков" медленная и не самая надёжная тоже, но в контратаки убегают стабильно - Оласегун, Кордоба, Сперцян - линия атаки также достойная. С учётом атакующих стилей и статистики по ОЗ (в 5ти из 6ти матчах в разных турнирах ставка проходила с 2021 года), то выбор по ставке на Южное дерби понятен и ясен.
Гость
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