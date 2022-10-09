«Ростов» – «Краснодар» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ростов» – «Краснодар», который состоится 09 октября 2022 года
«Ростов»
В прошлом туре «Ростов» потерпел первое поражение в матче против чемпиона России, хотя первые 60 минут выглядел достаточно неплохо. Команда на данный момент занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с набранными 22 баллами и опережает «Спартак» только по дополнительным показателям. Чтобы как минимум сохранить свою позицию, коллективу с юга России необходимо побеждать в этот футбольный вечер.
02 октября «Ростов» на выезде проиграл «Зениту» в чемпионате (0:2), а 29 сентября с тем же счетом уступил в кубке «Ахмату» (1:3).
«Краснодар»
«Краснодар» неплохо показывает себя в РПЛ и за пять последних туров проиграл всего одну игру. Команда совершенно заслуженно занимает пятое место с 21 баллом, но отстает от второй позиции всего на три балла, что говорит о плотности турнирной таблицы. В случае победы коллектива на выезде над «Ростовом», «быки» гарантированно обойдут конкурента и поднимутся выше на одну ступеньку.
03 октября «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ (0:0), а 28 сентября оказался сильнее «Пари НН» в кубке России (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ростов» – 1.95
- Ничья – 3.9
- Победит «Краснодар» – 3.9
Статистика
- «Ростов» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из шести последних матча «Краснодара» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Ростов» не может обыграть «Краснодар» на протяжении девяти матчей подряд во всех турнирах
Прогноз
Сделать ставку на победу «Ростова», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Поражение в прошлом туре не должно повлиять на Карпина и его команду, а поэтому болельщики вправе ожидать домашней победы в непростом матче с «Краснодаром».