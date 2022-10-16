«Монако» – «Клермон» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» – «Клермон», который состоится 16 октября 2022 года

«Монако»

Команда показывает максимальный результат в пяти последних матчах, что является лучшим результатом среди всех клубов Лиги 1. Это позволило «Монако» выйти на пятое место с 20 очками, а отставание от лидера теперь составляет шесть пунктов. В домашнем матче с середняком турнирной таблицы от хозяев будут ждать исключительно продолжения победной серии.

13 октября «Монако» получил разгромное поражение от «Трабзонспора» в Лиге Европы (0:4), а девятого октября переиграл на выезде «Монпелье» в Лиге 1.

«Клермон»

«Клермон» в нынешнем сезоне показывает себя как боеспособная единица, которая может создать проблемы практически любому сопернику и не хочет бороться за выживание в Лиге 1. Перед очередным матчем коллектив набрал 16 очков и идет на восьмом месте, отставая от ближайшего соперника на два пункта. В матче с «Монако» футболисты постараются надежно сыграть в обороне и отобрать очки у фаворита.

09 октября «Клермон» на своем поле обыграл «Осер» (2:1), а второго числа на выезде оказался сильнее «Аяччо» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» – 1.38

Ничья – 4.9

Победит «Клермон» – 8

Статистика

«Монако» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Клермон» не проигрывает в гостях уже три поединка подряд

«Монако» выиграл четыре последних матча у «Клермона»

Семь из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Монако» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. «Монако» имеет хорошую статистику личных встреч с соперником и находится в отличной физической форме. Прогнозируем уверенную победу хозяев.