«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон», который состоится 29 октября 2022 года

«Кристал Пэлас»

«Орлы» из Южного Лондона занимают тринадцатое место в чемпионате Англии. Вспомним несколько последних матчей футбольной команды. На своём поле в 10-ом туре «стекольщики» с разницей в один мяч одержали победу над «Лидсом». На выезде вничью «орлы» сыграли с «лисами» в игре следующего тура. «Волков» из Вулверхэмптона «Кристал Пэлас» обыграл в позапрошлом туре Премьер-лиги. Первый тайм был за гостями, но во второй половине футбольного поединка «стекольщики» не только сравняли счёт, но и вырвали победу в матче.

На прошлых выходных «орлы» со счётом 0:3 проиграли в гостях «Эвертону».

«Саутгемптон»

На три строчки ниже «стекольщиков» разместились в турнирной таблице чемпионата «святые» из Саутгемптона. В десятом туре, пропустив четыре гола, команда была повержена «небесно-голубыми» из Манчестера. Дома, обменявшись голами, «Саутгемптон» раскатал ничью с «молотобойцами». В гостях «святые» обыграли команду «Борнмут». Гол Адамса на девятой минуте в начале поединка принёс победу гостям.

Ничейным исходом завершилась встреча прошлого тура с «канонирами» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» – 1.94

Ничья – 3.55

Победит «Саутгемптон» – 3.95

Победит «Кристал Пэлас» с форой -1.5 – 3.30

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.96

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.78

Статистика

В трёх матчах из десяти последних «орлы» уступили

«Святые» из десяти крайних футбольных встреч проиграли в пяти

Три последних очных матча завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Саутгемптон» в прошлом туре сумел сыграть вничью с лондонским «Арсеналом», поэтому не стоит списывать «святых» со счетов в предстоящей игре с «орлами». Доверимся статистике и сделаем прогноз на тотал. Компания Pinnacle на исход «тотал больше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.96.