«Осасуна» — «Вальядолид»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Осасуна» — «Вальядолид», который состоится 30 октября 2022 года

«Осасуна»

Восьмое место в чемпионате Испании занимает на данный момент «Осасуна». Вспомним несколько последних матчей «красных», чтобы оценить степень готовности команды к предстоящей встрече с «Вальядолидом». В 8-ом туре «Осасуна» уступила дома «Валенсии» с разницей в один гол. На выезде «красные» проиграли «Вильярреалу» в матче следующего тура Ла Лиги. С минимальным счётом «Осасуна» взяла верх над «Эспаньолом».

Ничейным исходом завершилась гостевая встреча прошлого тура с «Жироной» (1:1).

«Вальядолид»

На три строчки ниже «Осасуны» в турнирной таблице Ла Лиги находятся «бело-фиолетовые». В 8-ом туре чемпионата «Вальядолид» раскатал нулевую ничью с «Бетисом». С минимальным счётом «бело-фиолетовые» уступили на выезде «Эспаньолу». В 10-ом туре с большим счётом «бело-фиолетовые» одержали победу над «Сельтой». На один пропущенный гол «Реал Вальядолид» ответил четырьмя забитыми мячами.

Со счётом 1:0 «бело-фиолетовые» выиграли у «Реал Сосьедада».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осасуна» – 1.93

Ничья – 3.50

Победит «Вальядолид» – 4.20

Победит «Осасуна» с форой -1.5 – 3.40

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

В четырёх матчах из десяти последних «Осасуна» обыграла своих оппонентов

За аналогичный период «Вальядолид» выиграл также в четырёх встречах

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

В двух последних очных встречах команды забили всего лишь два гола на двоих. Статистика подсказывает нам, что от этой пары не стоит ожидать большого количества голов. Компания Pinnacle на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.73.