«Торпедо» — «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Торпедо» — «Зенит», который состоится 12 ноября 2022 года

«Торпедо»

Московский клуб остается худшей командой РПЛ и с каждым туром возникает все больше сомнений, что он способен составить конкуренцию в главном дивизионе России. «Торпедо» идет на последнем месте с шестью набранными баллами и отстает от ближайшего соперника на шесть пунктов. Вряд ли хозяева рассчитывают забрать очки у чемпиона страны, поэтому рассчитывать на улучшение ситуации не приходится.

06 ноября «Торпедо» проиграл на своем поле «Крыльям Советов» (0:2), а 30 октября минимально уступил «Спартаку» (0:1).

«Зенит»

«Зенит» довольно неожиданно уступил в прошлом туре, что стало первым поражением в РПЛ для команды в этом футбольном году. Тем не менее, питерский клуб продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице с 39 баллами, опережая «Спартак» на шесть очков. В матче с последней командой от чемпиона страны не ожидают ничего кроме уверенной победы и дежурных трех пунктов в копилку.

05 октября «Зенит» на своем поле уступил «Ахмату» (1:2), а 30 октября одолел на выезде «Краснодар» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торпедо» – 25

Ничья – 8.5

Победит «Зенит» – 1.12

Статистика

«Торпедо» выиграл только один из последних восьми поединков

«Зенит» выиграл пять из десяти последних поединков на выезде

«Торпедо» проиграл «Зениту» четыре из пяти последних поединков

Пять из шести встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на вариант «обе забьют»», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. Предполагаем, что «Зенит» забьет много мячей в ворота аутсайдера, но пропустит одну атаку соперника.