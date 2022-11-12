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«Торпедо» — «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:56
«Торпедо» — «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Торпедо» — «Зенит», который состоится 12 ноября 2022 года

«Торпедо»

Московский клуб остается худшей командой РПЛ и с каждым туром возникает все больше сомнений, что он способен составить конкуренцию в главном дивизионе России. «Торпедо» идет на последнем месте с шестью набранными баллами и отстает от ближайшего соперника на шесть пунктов. Вряд ли хозяева рассчитывают забрать очки у чемпиона страны, поэтому рассчитывать на улучшение ситуации не приходится.

06 ноября «Торпедо» проиграл на своем поле «Крыльям Советов» (0:2), а 30 октября минимально уступил «Спартаку» (0:1).

«Зенит»

«Зенит» довольно неожиданно уступил в прошлом туре, что стало первым поражением в РПЛ для команды в этом футбольном году. Тем не менее, питерский клуб продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице с 39 баллами, опережая «Спартак» на шесть очков. В матче с последней командой от чемпиона страны не ожидают ничего кроме уверенной победы и дежурных трех пунктов в копилку.

05 октября «Зенит» на своем поле уступил «Ахмату» (1:2), а 30 октября одолел на выезде «Краснодар» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Торпедо» – 25
  • Ничья – 8.5
  • Победит «Зенит» – 1.12

Статистика

  • «Торпедо» выиграл только один из последних восьми поединков
  • «Зенит» выиграл пять из десяти последних поединков на выезде
  • «Торпедо» проиграл «Зениту» четыре из пяти последних поединков
  • Пять из шести встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на вариант «обе забьют»», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. Предполагаем, что «Зенит» забьет много мячей в ворота аутсайдера, но пропустит одну атаку соперника.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:25
Зенит уверенно выиграет этот матч
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