«Торпедо» — «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Торпедо» — «Зенит», который состоится 12 ноября 2022 года
«Торпедо»
Московский клуб остается худшей командой РПЛ и с каждым туром возникает все больше сомнений, что он способен составить конкуренцию в главном дивизионе России. «Торпедо» идет на последнем месте с шестью набранными баллами и отстает от ближайшего соперника на шесть пунктов. Вряд ли хозяева рассчитывают забрать очки у чемпиона страны, поэтому рассчитывать на улучшение ситуации не приходится.
06 ноября «Торпедо» проиграл на своем поле «Крыльям Советов» (0:2), а 30 октября минимально уступил «Спартаку» (0:1).
«Зенит»
«Зенит» довольно неожиданно уступил в прошлом туре, что стало первым поражением в РПЛ для команды в этом футбольном году. Тем не менее, питерский клуб продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице с 39 баллами, опережая «Спартак» на шесть очков. В матче с последней командой от чемпиона страны не ожидают ничего кроме уверенной победы и дежурных трех пунктов в копилку.
05 октября «Зенит» на своем поле уступил «Ахмату» (1:2), а 30 октября одолел на выезде «Краснодар» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Торпедо» – 25
- Ничья – 8.5
- Победит «Зенит» – 1.12
Статистика
- «Торпедо» выиграл только один из последних восьми поединков
- «Зенит» выиграл пять из десяти последних поединков на выезде
- «Торпедо» проиграл «Зениту» четыре из пяти последних поединков
- Пять из шести встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на вариант «обе забьют»», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. Предполагаем, что «Зенит» забьет много мячей в ворота аутсайдера, но пропустит одну атаку соперника.