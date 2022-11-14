Иордания — Испания : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на международный товарищеский матч Иордания — Испания, который состоится 17 ноября 2022 года

Иордания

Сборная Иордании уверенно прошла группу квалификации кубка Азии и теперь может проверить свои силы с одной из сильнейших сборных мира. В целом, команда показывает хорошие результаты и большинство своих матчей выигрывает за последнее время. Тем не менее, соперник такого уровня как Испания у коллектива встречается не часто, поэтому к поединку прикован большой интерес среди болельщиков.

26 сентября «Иордания» обыграла «Оман» (2:0), а 23 числа оказалась сильнее команды Сирии (2:0). Обе встречи были товарищескими.

Испания

Состав сборной Испании был значительно омоложен и сейчас вокруг команды ходит много вопросов и ожиданий о выступлении на чемпионате Мира 2022 в Катаре. Насколько сможет подготовить Луис Энрике своих футболистов к сложной группе и более сложному плей-офф, если сборная туда выйдет. В матче с Иорданией у тренера будет возможность проверить подготовку состава и дать время резервным игрокам себя проявить.

27 сентября сборная Испании обыграла Португалию на выезде (1:0), а 24 числа уступила Швейцарии (1:2). Оба матча проходили в рамках Лиги Наций.

Котировки БК Pinnacle

Победит Иордания – 25

Ничья – 13

Победит Испания – 1.10

Статистика

Сборная Иордании выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей Испании завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Испания проиграла только один выездной матч из десяти последних в основное время

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. На команды не будет давить результат, поэтому тренеры могут поэкспериментировать с составами, что может привести к большому количеству забитых мячей.