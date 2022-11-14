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Иордания — Испания : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:22
Иордания — Испания : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на международный товарищеский матч Иордания — Испания, который состоится 17 ноября 2022 года

Иордания

Сборная Иордании уверенно прошла группу квалификации кубка Азии и теперь может проверить свои силы с одной из сильнейших сборных мира. В целом, команда показывает хорошие результаты и большинство своих матчей выигрывает за последнее время. Тем не менее, соперник такого уровня как Испания у коллектива встречается не часто, поэтому к поединку прикован большой интерес среди болельщиков.

26 сентября «Иордания» обыграла «Оман» (2:0), а 23 числа оказалась сильнее команды Сирии (2:0). Обе встречи были товарищескими.

Испания

Состав сборной Испании был значительно омоложен и сейчас вокруг команды ходит много вопросов и ожиданий о выступлении на чемпионате Мира 2022 в Катаре. Насколько сможет подготовить Луис Энрике своих футболистов к сложной группе и более сложному плей-офф, если сборная туда выйдет. В матче с Иорданией у тренера будет возможность проверить подготовку состава и дать время резервным игрокам себя проявить.

27 сентября сборная Испании обыграла Португалию на выезде (1:0), а 24 числа уступила Швейцарии (1:2). Оба матча проходили в рамках Лиги Наций.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Иордания – 25
  • Ничья – 13
  • Победит Испания – 1.10

Статистика

  • Сборная Иордании выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матчей Испании завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Испания проиграла только один выездной матч из десяти последних в основное время

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. На команды не будет давить результат, поэтому тренеры могут поэкспериментировать с составами, что может привести к большому количеству забитых мячей.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:20
Испания выиграет этот матч
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