Иордания — Испания : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на международный товарищеский матч Иордания — Испания, который состоится 17 ноября 2022 года
Иордания
Сборная Иордании уверенно прошла группу квалификации кубка Азии и теперь может проверить свои силы с одной из сильнейших сборных мира. В целом, команда показывает хорошие результаты и большинство своих матчей выигрывает за последнее время. Тем не менее, соперник такого уровня как Испания у коллектива встречается не часто, поэтому к поединку прикован большой интерес среди болельщиков.
26 сентября «Иордания» обыграла «Оман» (2:0), а 23 числа оказалась сильнее команды Сирии (2:0). Обе встречи были товарищескими.
Испания
Состав сборной Испании был значительно омоложен и сейчас вокруг команды ходит много вопросов и ожиданий о выступлении на чемпионате Мира 2022 в Катаре. Насколько сможет подготовить Луис Энрике своих футболистов к сложной группе и более сложному плей-офф, если сборная туда выйдет. В матче с Иорданией у тренера будет возможность проверить подготовку состава и дать время резервным игрокам себя проявить.
27 сентября сборная Испании обыграла Португалию на выезде (1:0), а 24 числа уступила Швейцарии (1:2). Оба матча проходили в рамках Лиги Наций.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Иордания – 25
- Ничья – 13
- Победит Испания – 1.10
Статистика
- Сборная Иордании выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей Испании завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Испания проиграла только один выездной матч из десяти последних в основное время
Прогноз
Сделать ставку на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. На команды не будет давить результат, поэтому тренеры могут поэкспериментировать с составами, что может привести к большому количеству забитых мячей.