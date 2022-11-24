Катар — Сенегал: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Катар — Сенегал, который состоится 25 ноября 2022 года

Катар

На мундиале катарская сборная попала в группу A. После первого тура «бордовые» находятся на последней строчке турнирной таблицы. Рассмотрим крайние несколько матчей сборной Катара, которые она успела провести до чемпионата мира. Достаточно длительное время «бордовые» принимали участие только в товарищеских встречах. Сборную Гондураса катарцы выиграли с минимальным счётом. Победой катарской сборной завершилась встреча с командой Панамы. До начала мундиаля «бордовые» взяли верх над албанцами.

Со счётом 0:2 в 1-ом туре чемпионата мира катарцы проиграли эквадорцам.

Сенегал

Сенегальцы в своей группе находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы после первого тура. Предлагаем вспомнить несколько крайних матчей «львов Теранги» перед мундиалем в Катаре. Сенегальская сборная выиграла гвинейцев в финале квалификационного этапа чемпионата африканских наций. Всухую, пропустив пару голов, сборная Сенегала обыграла боливийцев. С иранцами «львы Теранги» раскатали ничью.

В первом туре мундиаля сенегальцы уступили со счётом 0:2 «летучим голландцам».

Котировки БК Pinnacle

Победит Катар – 5.60

Ничья – 3.80

Победит Сенегал – 1.70

Победит Сенегал с форой -1.5 – 2.89

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.31

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.62

Статистика

В пяти матчах за последнее время катарцы обыграли своих оппонентов

За аналогичный период сенегальцы выиграли также в пяти поединках

Четыре матча «бордовых» из пяти последних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

В третьем туре катарской сборной предстоит игра с голландцами, в которой «бордовые», скорее всего, проиграют. Сборная страны-хозяйки имеет возможность набрать очки только в предстоящей встрече со сборной Сенегала. «Львы Теранги» не уступят катарцам, но и не выиграют. Наш прогноз: ничья. Коэффициент 3.80.