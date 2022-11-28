Уэльс – Англия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Уэльс – Англия, который состоится 29 ноября 2022 года
Уэльс
После двух туров валлийская сборная находится на последней строчке турнирной таблицы группы B. Ознакомимся с несколькими последними матчами с участием «драконов». Три матча подряд до начала мундиаля сборная Уэльса проигрывала своим оппонентам. «Оранжевым» с разницей в один мяч валлийцы уступили. Бельгийцам «драконы» также уступили на выезде. С минимальным счётом валлийская сборная была повержена «белыми орлами» из Польши. Ничью раскатала сборная Уэльса с командой «звёзд и полос» в первом туре чемпионата мира
В следующем футбольном поединке мундиаля «драконы» со счётом 0:2 проиграли «принцам Персии».
Англия
Англичане на данный момент возглавляют турнирную таблицу своей группы. Предлагаем вспомнить крайние несколько матчей английской сборной. До начала мундиаля «львы» не выигрывали с марта месяца. Ни в одном футбольном поединке в Лиге наций сборная Англии не выиграла своих оппонентов. В матче первого тура чемпионата мира англичане сразились с «персидскими леопардами». Уже после первого тайма с разницей в три мяча англичане обыгрывали соперника. Игра завершилась разгромным поражением иранской сборной.
Вничью сыграли «львы» из Англии с командой «звёзд и полос» во втором туре (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Уэльс – 7.80
- Ничья – 4.60
- Победит Англия – 1.46
- Победит Англия с форой -1.5 – 2.26
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.01
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.87
Статистика
- Из десяти матчей за последнее время только в одном валлийцы одержали победу
- Победами порадовали своих болельщиков англичане в трёх играх за тот же период
- Из пяти крайних очных встреч завершились исходом «обе забьют — нет» четыре поединка.
Прогноз
За более чем семидесятилетнюю историю противостояния сборных «львы» ни разу не уступили «драконам». В будущем матче 3-го тура на мундиале в Катаре англичане снова обыграют валлийскую сборную. Наш прогноз: победа сборной Англии. Коэффициент 1.46.