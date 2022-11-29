Хорватия – Бельгия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Хорватия – Бельгия, который состоится 01 декабря 2022 года

Хорватия

Сборная Хорватии и ее состояние беспокоило болельщиков примерно до 30й минуты второго тура, но потом все стало на свои места. Вице-чемпион мира набрал четыре очка после двух туров и имеет хорошие шансы на выход в плей-офф. Соперник будет очень непростой, но с не лучшим настроением и физической готовностью. Луку Модрича и компанию устроит даже ничейный результат, чтобы пройти в плей-офф.

27 ноября сборная Хорватии разгромила Канаду (4:1), а 23 ноября команда сыграла вничью с Марокко (0:0).

Бельгия

Сборная Бельгии набрала три очка в двух турах и это можно назвать невероятным везением. Внутри команды царит не лучшая атмосфера, а поражение во втором туре даже вызвало массовые недовольства и беспорядки в Брюсселе. Подопечных Мартинеза устроит только победа, чтобы коллектив смог выйти в 1/8, однако для этого необходимо с большой вероятностью оставить за бортом мотивированную Хорватию.

27 ноября сборная Бельгии проиграла команде Марокко (0:2), а 23 числа с большим трудом обыграла Канаду (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Хорватия – 2.65

Ничья – 3.4

Победит Бельгия – 2.65

Статистика

Сборная Бельгии проиграла три из четырех последних матчей во всех турнирах

Хорватия не знает поражений уже восемь матчей подряд

Бельгия выиграла три из пяти последних матчей с Хорватией

Пять из восьми последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу Хорватии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.65. Предполагаем, что Хорватий на данный момент является более сплоченной командой и это поможет им одержать важную победу в третьем туре.