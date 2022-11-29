Коста-Рика – Германия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Коста-Рика – Германия, который состоится 01 декабря 2022 года

Коста-Рика

Коста-Рика после самого крупного разгрома на этом чемпионате мира, даже смогла во втором туре одержать победу хотя, откровенно говоря, ей немного повезло, ведь Япония выглядела гораздо лучше. Теперь команде для выхода необходима победа над Германией, во что верится с трудом, учитывая качество игры коллектива в первых двух турах. Обе сборные мотивированы, поэтому матч ожидается крайне интересный.

27 ноября сборная Коста-Рики минимально обыграла Японию (1:0), а 23 числа команда крупно уступила Испании (0:7).

Германия

Сборная Германии была очень в тяжелом положении ведь была в 15 минутах от вылета с чемпионата мира. Тем не менее, коллектив смог свести к ничьей матч второго тура и теперь команде необходимо выиграть у Коста-Рики, желательно с разницей больше чем в 1 мяч и надеяться, что Испания не проиграет Японии. При таком раскладе у подопечных Ханси Флика появляются шансы все-таки пробиться в плей-офф, в который они не попали на чм-2018 в России.

27 ноября сборная Германии разошлась миром с Испанией (1:1), а 23 числа команда неожиданно проиграла Японии (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Коста-Рика – 22

Ничья – 9.5

Победит Германия – 1.11

Статистика

Коста-Рика уступила лишь в двух поединках из десяти последних во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей Германии завершились ничейным результатом

В единственном матче между сборными победителем стала Германия (4:2)

Восемь из десяти последних матчей Германии завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу Германии с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.87. Сборная Германии не имеет права не воспользоваться своим везением и хорошим шансом пройти в плей-офф. Прогнозируем уверенную победу немцев в этой встрече.