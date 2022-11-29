Саудовская Аравия – Мексика: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1669751530

вчера, 22:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Саудовская Аравия – Мексика, который состоится 30 ноября 2022 года

Саудовская Аравия

После двух туров мирового футбольного первенства «зелёные» находятся на третьей строчке турнирной таблицы группы C. Предлагаем рассмотреть крайние несколько матчей с участием «соколов» за последнее время. С минимальным счётом саудовцы одержали победу над сборной Исландии. Ничейным исходом завершилась игра с панамцами. Хорватам незадолго до начала мундиаля в Катаре сборная Саудовской Аравии проиграла. Всем любителям футбола первый тур чемпионата подарил сенсацию, которая омрачила болельщиков аргентинской сборной. С разницей в один мяч «орлы пустыни» одержали победу над аргентинцами.

Полякам со счётом 0:2 «зелёные» уступили в игре следующего тура мундиаля.

Мексика

«Майя» занимают последнее место в своей группе. Освежим в памяти несколько последних игр мексиканской сборной. Выигрывая в два гола после первого тайма, «трёхцветные» проиграли сборной Колумбии. С разгромным счётом мексиканцы одержали победу над национальной командой Ирака. Шведской сборной с разницей в один мяч мексиканцы уступили. Вничью сыграли «майя» с поляками в игре 1-го тура чемпионата мира (0:0).

Со счётом 0:2 сборная Мексики проиграла аргентинцам во втором туре.

Котировки БК Pinnacle

Победит Саудовская Аравия – 4.70

Ничья – 4.10

Победит Мексика – 1.73

Победит Мексика с форой -1.5 – 2.81

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.89

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99

Статистика

Четыре матча из пяти с участием польской сборной за последнее время завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру»

С таким же исходом закончились две крайние игры мексиканцев

Статистика очных встреч указывает нам, что «майя» являются фаворитом в данной паре.

Прогноз

Беттинговые компании считают мексиканцев фаворитом в предстоящем футбольном поединке, но мы бы не спешили списывать со счетов саудовцев. Наш прогноз: ничья. Коэффициент 4.10.