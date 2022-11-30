Камерун – Бразилия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Камерун – Бразилия, который состоится 02 декабря 2022 года
Камерун
Сборная Камеруна показала во втором туре бесшабашный футбол, как легко пропуская, так и легко поражая ворота соперников. На данный момент у коллектива есть лишь одно очко и матч с Бразилией не сулит африканцам ничего хорошего. Даже тот момент, что южноамериканцы будут играть преимущественно резервным составом, набрать три очка будет очень сложно, а Камеруну нужна только победа, чтобы иметь шансы на плей-офф.
28 ноября сборная Камеруна спасла матч с Сербией (3:3), а 24 числа минимально уступила команде Швейцарии (0:1).
Бразилия
Без Неймара во втором туре сборная Бразилии не смотрелась так ярко, как в матче с Сербией, но не дала ничего создать у своих ворот на протяжении всего матча. Коллектив уже вышел в плей-офф и вполне вероятно Тите даст возможность сыграть резервным игрокам, что мало повлияет на качество игры бразильцев, ведь большинство футболистов практически равноценны друг другу. Матчи с участием Бразилии всегда вызывают большой ажиотаж и этот не стал исключением.
28 ноября сборная Бразилии минимально обыграла Швейцарию (1:0), а 24 числа оказалась сильнее Сербии (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Камерун – 10.5
- Ничья – 5.6
- Победит Бразилия – 1.3
Статистика
- Камерун не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- Бразилия выиграла девять последних встреч подряд во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»
- Сборная Камеруна проиграла четыре из пяти последних матчей Бразилии
Прогноз
Сделать ставку на победу Бразилии с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Сборная Бразилии даже резервным составом на голову сильнее африканской команды. Прогнозируем победу подопечных Тите.