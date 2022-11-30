Камерун – Бразилия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Камерун – Бразилия, который состоится 02 декабря 2022 года

Камерун

Сборная Камеруна показала во втором туре бесшабашный футбол, как легко пропуская, так и легко поражая ворота соперников. На данный момент у коллектива есть лишь одно очко и матч с Бразилией не сулит африканцам ничего хорошего. Даже тот момент, что южноамериканцы будут играть преимущественно резервным составом, набрать три очка будет очень сложно, а Камеруну нужна только победа, чтобы иметь шансы на плей-офф.

28 ноября сборная Камеруна спасла матч с Сербией (3:3), а 24 числа минимально уступила команде Швейцарии (0:1).

Бразилия

Без Неймара во втором туре сборная Бразилии не смотрелась так ярко, как в матче с Сербией, но не дала ничего создать у своих ворот на протяжении всего матча. Коллектив уже вышел в плей-офф и вполне вероятно Тите даст возможность сыграть резервным игрокам, что мало повлияет на качество игры бразильцев, ведь большинство футболистов практически равноценны друг другу. Матчи с участием Бразилии всегда вызывают большой ажиотаж и этот не стал исключением.

28 ноября сборная Бразилии минимально обыграла Швейцарию (1:0), а 24 числа оказалась сильнее Сербии (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Камерун – 10.5

Ничья – 5.6

Победит Бразилия – 1.3

Статистика

Камерун не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Бразилия выиграла девять последних встреч подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Сборная Камеруна проиграла четыре из пяти последних матчей Бразилии

Прогноз

Сделать ставку на победу Бразилии с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Сборная Бразилии даже резервным составом на голову сильнее африканской команды. Прогнозируем победу подопечных Тите.