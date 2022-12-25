«Бристоль Сити» – «Вест Бромвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Бристоль Сити» – «Вест Бромвич», который состоится 26 декабря 2022 года

«Бристоль Сити»

«Зарянки» после двадцати трёх туров находятся на восемнадцатой строчке турнирной таблицы Чемпион Лиги. Освежим в памяти результаты крайних матчей с участием «красно-белых». В 1/16 Кубка английской лиги «Бристоль Сити» с разницей в пару мячей проиграл команде «Линкольн». «Нулёвку» раскатали «зарянки» в 21-ом туре с «шершнями» из Уотфорда. На выезде «красно-белые» одолели «мельников» из Ротерхэма.

Прошлый тур Чемпионшипа завершился поражением для футбольного клуба «Бристоль Сити». Со счётом 2:1 «Сток Сити» обыграл своего соперника.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» на текущий момент занимает позицию на пару строчек выше «зарянок» в турнирной таблице. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков «дроздов». С минимальным счётом «Альбион» в товарищеском матче уступил испанскому «Эльче». На выезде, пропустив первыми, «мешки» одержали победу над «чёрными котами» из Сандерленда в 22-ом туре чемпионата. Всухую «Вест Бром» дома обыграл команду «Ротерхэм». Вратарь гостей три раза доставал мяч из сетки своих ворот.

21 декабря «дрозды» проиграли со счётом 0:1 футбольному клубу «Ковентри Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бристоль Сити» – 3.00

Ничья – 3.25

Победит «Вест Бромвич» – 2.37

Победит «Вест Бромвич» с форой -1.5 – 4.25

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79

Статистика

В одной игре из пяти крайних «зарянки» одержали победу

За аналогичный период «дрозды» выиграли в трёх матчах

Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти.

Прогноз

При прогнозировании исхода предстоящего футбольного поединка предлагаем довериться статистике личных встреч. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.99 на исход «тотал больше 2.5 голов за игру». В условиях, когда сложно отдать предпочтение какой-либо одной команде, ставка на «тотал» является оптимальным вариантом.