«Мидлсбро» – «Уиган»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Мидлсбро» – «Уиган», который состоится 26 декабря 2022 года

«Мидлсбро»

Четырнадцатое место занимает «Боро» после двадцати трёх туров Чемпион Лиги. Предлагаем обратить внимание на успехи команды в недавних матчах. До поражения в прошлом туре чемпионата выигрышная серия «смогги» длилась четыре матча подряд. С большим счётом в гостях «Мидлсбро» взял верх над «мандаринами» из Блэкпула. «Боро» с одинаковым счётом 2:1 выиграл у команд «Норвич» и «Лутон Таун». В товарищеской встрече «смогги» обыграли «Хиберниан».

Со счётом 1:3 «Мидлсбро» уступил «бордовым» из Бёрнли в матче 23-го тура.

«Уиган»

«Латикс» на данный момент находится на предпоследнем месте. Ознакомимся с результатами футбольных встреч команды за последнее время. Пропустив пару голов под конец матча, «Уиган Атлетик» проиграл футбольному клубу «Ковентри Сити». С разницей в один мяч «сине-белые» одержали победу над «Блэкпулом». Миром разошлись с командой «Миллуолл» (1:1).

19 декабря в игре прошлого тура «Уиган» дома со счётом 1:2 уступил «клинкам» из Шеффилда.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мидлсбро» – 1.66

Ничья – 3.70

Победит «Уиган» – 5.40

Победит «Мидлсбро» с форой -1.5 – 2.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.78

Статистика

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти за последнее время

В четырёх играх из пяти крайних «Боро» выиграл своих соперников

За аналогичный период «сине-белые» одержали одну победу.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.66 на победу «Мидлсбро». На своём поле «смогги» не без труда, но возьмут свои три очка в матче с «Уиганом». В октябре текущего года «Боро» разгромил «сине-белых» на их поле.