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«Лутон Таун» – «Норвич Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:54
«Лутон Таун» – «Норвич Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Лутон Таун» – «Норвич Сити», который состоится 26 декабря 2022 года

«Лутон Таун»

«Шляпники» на данный момент в Чемпион Лиге находятся на пятнадцатом месте. Освежим в памяти несколько матчей с участием команды за последнее время. «Лутон Таун» с минимальным счётом взял верх над «мандаринами» из Блэкпула. Всухую, пропустив пару мячей, «шляпники» потерпели поражение от команды «Сток Сити» на их поле. Ничейным исходом завершилась игра с «Ротерхэмом».

В прошлом туре Чемпионшипа со счётом 1:2 «Лутон Таун» проиграл «Мидлсбро».

«Норвич Сити»

«Канарейки» занимают пятую строчку турнирной таблицы чемпионата. Предлагаем рассмотреть результаты последних футбольных поединков «жёлто-зелёных». В гостях «Норвич» одержал победу над «Ротерхэмом». Дома «канарейки» уступили в матче 21-го тура «Мидлсбро» с разницей в один мяч. С минимальным счётом в гостях был обыгран футбольный клуб «Суонси».

17 декабря «жёлто-зелёные» на своём поле со счётом 0:2 проиграли «Блэкберну».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лутон Таун» – 2.65
  • Ничья – 3.25
  • Победит «Норвич Сити» – 2.70
  • Победит «Норвич Сити» с форой -1.5 – 4.85
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

  • Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти последних
  • Из пяти матчей «шляпники» одержали одну победу
  • За аналогичный период «канарейки» выиграли в двух поединках.

Прогноз

Сложно отдать предпочтение в данной паре конкретной команде. Доверимся статистике личных встреч. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.07 на исход «тотал больше 2.5 голов за матч».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: Норвич Сити
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:25
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 20:44
Думаю, что нас ожидает результативный матч и Тб 2,5 Б
Гость
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