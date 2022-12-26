«Вестерло» — «Антверпен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Вестерло» — «Антверпен», который состоится 27 декабря 2022 года

«Вестерло»

«Вестерло» нестабильно выступает в чемпионате, но на данный момент все еще сохраняет за собой место в зоне плей-офф. На данный момент коллектив набрал 26 очков, что позволяет ему расположится на седьмом месте с отставанием в три пункта от ближайшего соперника. В матче с одним из лидеров чемпионата, очки будет очень не просто набрать, но возможно фактор домашнего поля даст футболистам больше возможностей.

16 декабря «Вестерло» проиграл товарищеский матч «Сент-Трюйдену» (2:3), а 11 числа уступил и «Бешикташу» (0:1).

«Антверпен»

«Антверпен» потерял свои позиции по причине того, что не может выиграть уже несколько туров подряд. Сейчас команда очутилась на третьем месте с 35 очками, отставая от ближайшего соперника всего на один пункт, а от лидера на 11. Чтобы сохранить шансы побороться за чемпионство, гостям необходимо выигрывать все ближайшие поединки и надеяться на осечки лидера, который сейчас их практически не допускает.

20 декабря «Антверпен» разгромил в кубке Бельгии «Стандард» (4:0), а 13 числа разошелся миром с «Брюгге» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вестерло» – 3.1

Ничья – 3.65

Победит «Антвперпен» – 2.2

Статистика

«Вестерло» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Антверпена» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Антверпен» выиграл только два поединка из пяти последних у «Вестерло»

Пять из семи матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьюь»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Антверпена», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Гостям нужно исправлять собственные ошибки, допущенные в последних турах и после большого перерыва, им по силам набрать важные три балла.