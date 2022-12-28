«Реймс» — «Ренн» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Реймс» — «Ренн», который состоится 29 декабря 2022 года

«Реймс»

Команда давно не проигрывает в Лиге 1 и чередует победы с ничьими. «Реймс» плохо начал сезон, но благодаря последним результатам смог выйти уже на 11 место с 17 очками. Чтобы не возвращаться в зону вылета, коллективу достаточно поддерживать текущие результаты и бороться в каждом поединке. Матч с «Ренном» будет очень интересным и привлекает внимание множества болельщиков.

21 декабря «Реймс» проиграл товарищескую встречу «Лансу» (1:2), а восьмого числа команда обыграла «Сошо» (3:0).

«Ренн»

«Ренн» проводит отличный сезон и набрала 13 очков в пяти последних встречах Лиги 1. Коллектив заслуженно идет на третьем месте, имея в активе 31 очко, что на 10 пунктов меньше, чем у лидера. Тем не менее, команда может смело претендовать на третье место если не допустит спада в результатах и физической форме. Победа в этой встрече поможет укрепиться на своей позиции, а возможно и сократить отставание от ближайшего соперника.

22 декабря «Ренн» в товарищеском матче обыграл «Брест» (3:1), а 16 числа оказался сильнее «Фейеноорда» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реймс» – 3.35

Ничья – 3.35

Победит «Ренн» – 2

Статистика

«Реймс» проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Ренн» не знает поражений на протяжении 20 поединков подряд во всех турнирах

«Ренн» выиграл только один матч из пяти последних у «Реймса»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Команды играют между собой достаточно результативно и мы предполагаем, что в этот раз также будет забито достаточно голов.