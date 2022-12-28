«Ницца» — «Ланс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1672239765

вчера, 18:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» — «Ланс», который состоится 29 декабря 2022 года

«Ницца»

«Ницца» имеет серию без поражений в Лиге 1 из нескольких поединков, но слишком часто играет вничью, что не дает ей занимать высокое место. Команда идет на девятом месте с 20 очкам и претендовать на самые высокие места будет очень непросто. Предстоящий домашний поединок с одним из лидеров будет очень непростым, что дополнительно привлекает интерес со стороны болельщиков.

21 декабря «Ницца» сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (1:1), а 16 числа крупно уступила «Аталанте» (0:3).

«Ланс»

«Ланс» наверняка можно считать главным открытием нынешнего сезона Лиги 1, ведь коллектив уверенно идет на втором месте и на данный момент является главным конкурентом для ПСЖ в борьбе за чемпионство, ведь отстает от него всего на пять баллов. В предстоящей встрече гостям будет непросто, но при достойной игре и минимуму ошибок, у них будут шансы на важную победу, которая не даст оторваться парижскому гранду.

21 декабря «Ланс» выиграл в товарищеском матче у «Реймса» (2:1), а 17 числа крупно обыграл «Гавр» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ницца» – 3.15

Ничья – 3.05

Победит «Ланс» – 2.5

Статистика

«Ланс» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ницца» смогла одержать только четыре победы на своем поле в последних десяти встречах

«Ланс» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Ниццей»

В четырех из пяти последних матчах между командами было забито три мяча за игру

Прогноз