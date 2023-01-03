«Специя» — «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Специя» — «Аталанта», который состоится 04 января 2023 года

«Специя»

«Специя» не могла долго набрать очков, но в двух последних туров команда увезла четыре пункта и продолжает находится очень близко к зоне вылета. Команда идет на 17 месте с 13 очками и опережает ближайшего соперника на шесть баллов, что дает относительное чувство безопасности от вылета. В предстоящей игре с «Аталантой» особое внимание стоит уделить обороне, ведь соперник обладает хорошей атакующей линией.

20 декабря «Специя» в товарищеском матче обыграла «Гронинген» (2:0), а 17 числа уступила «Спарте» из Нидерландов (1:3).

«Аталанта»

«Аталанта» после хорошего старта в начале сезона провалила следующий отрезок и в пяти турах смогла набрать лишь три очка. Сейчас команда из Бергамо идет на шестом месте с 27 баллами и отстают от ближайшего соперника на три очка. В игре с командой из нижней части турнирной таблицы от гостей будут ждать только победы, которая поможет им частично реабилитироваться перед болельщиками.

30 декабря «Аталанта» разгромила в товарищеском матче «Крему» (10:1), а 29 декабря уступил « АЗ Алкмаар» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Специя» – 4.8

Ничья – 4.1

Победит «Аталанта» – 1.68

Статистика

«Специя» проиграла четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Аталанта» выиграла семь из десяти последних выездных встреч во всех турнирах

«Специя» проиграла «Аталанте» четыре из пяти матчей за последнее время

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. «Специя» не показывает стабильных результатов и после перерыва в чемпионате вряд ли сможет оказать достойную конкуренцию мотивированному сопернику.