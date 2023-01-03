«Специя» — «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Специя» — «Аталанта», который состоится 04 января 2023 года
«Специя»
«Специя» не могла долго набрать очков, но в двух последних туров команда увезла четыре пункта и продолжает находится очень близко к зоне вылета. Команда идет на 17 месте с 13 очками и опережает ближайшего соперника на шесть баллов, что дает относительное чувство безопасности от вылета. В предстоящей игре с «Аталантой» особое внимание стоит уделить обороне, ведь соперник обладает хорошей атакующей линией.
20 декабря «Специя» в товарищеском матче обыграла «Гронинген» (2:0), а 17 числа уступила «Спарте» из Нидерландов (1:3).
«Аталанта»
«Аталанта» после хорошего старта в начале сезона провалила следующий отрезок и в пяти турах смогла набрать лишь три очка. Сейчас команда из Бергамо идет на шестом месте с 27 баллами и отстают от ближайшего соперника на три очка. В игре с командой из нижней части турнирной таблицы от гостей будут ждать только победы, которая поможет им частично реабилитироваться перед болельщиками.
30 декабря «Аталанта» разгромила в товарищеском матче «Крему» (10:1), а 29 декабря уступил «АЗ Алкмаар» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Специя» – 4.8
- Ничья – 4.1
- Победит «Аталанта» – 1.68
Статистика
- «Специя» проиграла четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Аталанта» выиграла семь из десяти последних выездных встреч во всех турнирах
- «Специя» проиграла «Аталанте» четыре из пяти матчей за последнее время
- Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. «Специя» не показывает стабильных результатов и после перерыва в чемпионате вряд ли сможет оказать достойную конкуренцию мотивированному сопернику.