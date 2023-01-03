«Торино» — «Верона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» — «Верона», который состоится 04 января 2023 года
«Торино»
«Торино» провел ровную первую половину сезона и перед стартом очередного тура занимает девятое место в турнирной таблице с 21 баллом. Команда не раз объявляла о своих амбициях попасть в еврокубки, однако сейчас не может показывать стабильные результаты. В поединке с «Вероной» хозяевам придется приложить усилия, чтобы набрать три балла, ведь соперник находится в зоне вылета и цепляется за каждый пункт.
28 декабря «Торино» крупно обыграл «Монцу» (4:1), а ранее сыграла вничью с «Кремонезе» (0:0). Оба матча были товарищескими.
«Верона»
У «Вероны» большие проблемы в нынешнем сезоне и сейчас для коллектива наступает решающий период. Коллектив идет на последнем месте в Серии А с пятью набранными очками и если не начнет побеждать уже сейчас, то с большой вероятностью покинет главный дивизион, что станет настоящей трагедией для болельщиков. Предстоящая встреча будет интересной для зрителей и напряженной для футболистов.
22 декабря «Верона» проиграла в товарищеской встрече «Болонье» (0:1), а 18 числа разошлась миром с «Истрой 1961» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Торино» – 1.8
- Ничья – 3.6
- Победит «Верона» – 4.7
Статистика
- «Верона» проиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Торино» проиграл лишь два домашних поединка из последних десяти
- Пять последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из шести встречи «Торино» и «Вероны» завершились вничью
Прогноз
Сделать ставку на победу «Торино», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Хозяева сейчас на голову стабильнее своего соперника, а фактор домашнего поля должен помочь команде набрать три балла.