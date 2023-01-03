«Торино» — «Верона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» — «Верона», который состоится 04 января 2023 года

«Торино»

«Торино» провел ровную первую половину сезона и перед стартом очередного тура занимает девятое место в турнирной таблице с 21 баллом. Команда не раз объявляла о своих амбициях попасть в еврокубки, однако сейчас не может показывать стабильные результаты. В поединке с «Вероной» хозяевам придется приложить усилия, чтобы набрать три балла, ведь соперник находится в зоне вылета и цепляется за каждый пункт.

28 декабря «Торино» крупно обыграл «Монцу» (4:1), а ранее сыграла вничью с «Кремонезе» (0:0). Оба матча были товарищескими.

«Верона»

У «Вероны» большие проблемы в нынешнем сезоне и сейчас для коллектива наступает решающий период. Коллектив идет на последнем месте в Серии А с пятью набранными очками и если не начнет побеждать уже сейчас, то с большой вероятностью покинет главный дивизион, что станет настоящей трагедией для болельщиков. Предстоящая встреча будет интересной для зрителей и напряженной для футболистов.

22 декабря «Верона» проиграла в товарищеской встрече «Болонье» (0:1), а 18 числа разошлась миром с «Истрой 1961» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» – 1.8

Ничья – 3.6

Победит «Верона» – 4.7

Статистика

«Верона» проиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Торино» проиграл лишь два домашних поединка из последних десяти

Пять последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из шести встречи «Торино» и «Вероны» завершились вничью

Прогноз

Сделать ставку на победу «Торино», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Хозяева сейчас на голову стабильнее своего соперника, а фактор домашнего поля должен помочь команде набрать три балла.