Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Торино» — «Верона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:14
«Торино» — «Верона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» — «Верона», который состоится 04 января 2023 года

«Торино»

«Торино» провел ровную первую половину сезона и перед стартом очередного тура занимает девятое место в турнирной таблице с 21 баллом. Команда не раз объявляла о своих амбициях попасть в еврокубки, однако сейчас не может показывать стабильные результаты. В поединке с «Вероной» хозяевам придется приложить усилия, чтобы набрать три балла, ведь соперник находится в зоне вылета и цепляется за каждый пункт.

28 декабря «Торино» крупно обыграл «Монцу» (4:1), а ранее сыграла вничью с «Кремонезе» (0:0). Оба матча были товарищескими.

«Верона»

У «Вероны» большие проблемы в нынешнем сезоне и сейчас для коллектива наступает решающий период. Коллектив идет на последнем месте в Серии А с пятью набранными очками и если не начнет побеждать уже сейчас, то с большой вероятностью покинет главный дивизион, что станет настоящей трагедией для болельщиков. Предстоящая встреча будет интересной для зрителей и напряженной для футболистов.

22 декабря «Верона» проиграла в товарищеской встрече «Болонье» (0:1), а 18 числа разошлась миром с «Истрой 1961» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Торино» – 1.8
  • Ничья – 3.6
  • Победит «Верона» – 4.7

Статистика

  • «Верона» проиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Торино» проиграл лишь два домашних поединка из последних десяти
  • Пять последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • Четыре из шести встречи «Торино» и «Вероны» завершились вничью

Прогноз

Сделать ставку на победу «Торино», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Хозяева сейчас на голову стабильнее своего соперника, а фактор домашнего поля должен помочь команде набрать три балла.

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 