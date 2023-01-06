«Райо Вальекано» – «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Райо Вальекано» – «Бетис», который состоится 8 января 2023 года
«Райо Вальекано»
«Пчёлы» в испанской Примере на текущий момент находятся на восьмой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием команды из Мадрида. После серии пенальти «Райо Вальекано» с минимальным счётом обыграл команду «Сагунтино» в 1/32 Кубка Испании. В прошлом туре чемпионата Испании ничейным исходом завершилась встреча с «Жироной» (2:2).
3 января «пчёлы» уступили футбольному клубу «Спортинг Хихон» в рамках матча следующего этапа Кубка Испании (0:2).
«Бетис»
«Бетикос» после пятнадцати туров чемпионата занимает шестое место. Освежим в памяти несколько крайних матчей «зелёно-белых» за последнее время. В конце прошлого года команда провела шесть товарищеских встреч, из которых только в одной «гелиополиты» одержали победу. С минимальным счётом был обыгран «МЮ». В прошлом туре «нулёвку» раскатал «Бетис» с «Атлетиком» из Бильбао.
Футбольную команду «Ибица Ислас Питиусас» клуб из Севильи обыграл со счётом 5:1 в рамках матча 1/16 Кубка Испании.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Райо Вальекано» – 2.37
- Ничья – 3.25
- Победит «Бетис» – 3.15
- Победит «Райо Вальекано» с форой -1 – 3.65
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.23
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.63
Статистика
- Исходом «обе забьют — да» завершились шесть очных встреч подряд
- «Пчёлы» из пяти крайних матчей только в одном одержали победу
- За аналогичный период «зелёно-белые» выиграли в двух матчах.
Прогноз
Три года «пчёлы» не выигрывают у «Бетиса». В будущей встрече команд у хозяев будет возможность взять реванш над «гелиополитами». Pinnacle предлагает коэффициент 2.37 на победу «Райо Вальекано».