«Райо Вальекано» – «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Райо Вальекано» – «Бетис», который состоится 8 января 2023 года

«Райо Вальекано»

«Пчёлы» в испанской Примере на текущий момент находятся на восьмой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием команды из Мадрида. После серии пенальти «Райо Вальекано» с минимальным счётом обыграл команду «Сагунтино» в 1/32 Кубка Испании. В прошлом туре чемпионата Испании ничейным исходом завершилась встреча с «Жироной» (2:2).

3 января «пчёлы» уступили футбольному клубу «Спортинг Хихон» в рамках матча следующего этапа Кубка Испании (0:2).

«Бетис»

«Бетикос» после пятнадцати туров чемпионата занимает шестое место. Освежим в памяти несколько крайних матчей «зелёно-белых» за последнее время. В конце прошлого года команда провела шесть товарищеских встреч, из которых только в одной «гелиополиты» одержали победу. С минимальным счётом был обыгран « МЮ ». В прошлом туре «нулёвку» раскатал «Бетис» с «Атлетиком» из Бильбао.

Футбольную команду «Ибица Ислас Питиусас» клуб из Севильи обыграл со счётом 5:1 в рамках матча 1/16 Кубка Испании.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Райо Вальекано» – 2.37

Ничья – 3.25

Победит «Бетис» – 3.15

Победит «Райо Вальекано» с форой -1 – 3.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.23

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.63

Статистика

Исходом «обе забьют — да» завершились шесть очных встреч подряд

«Пчёлы» из пяти крайних матчей только в одном одержали победу

За аналогичный период «зелёно-белые» выиграли в двух матчах.

Прогноз

Три года «пчёлы» не выигрывают у «Бетиса». В будущей встрече команд у хозяев будет возможность взять реванш над «гелиополитами». Pinnacle предлагает коэффициент 2.37 на победу «Райо Вальекано».