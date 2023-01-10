«Лутон Таун» – «Вест Бромвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Лутон Таун» – «Вест Бромвич», который состоится 14 января 2023 года

«Лутон Таун»

«Шляпники» в Чемпионшипе занимают на данный момент седьмое место. Освежим в памяти результаты крайних матчей с участием команды из Лутона. В 24-ом туре с разницей в один мяч «оранжево-бело-синие» взяли верх над «Норвичем». На выезде «Лутон Таун» обыграл команду КПР с большим счётом. В прошлом туре «шляпники», пропустив первыми, одержали победу над «Хаддерсфилдом».

В 1/32 Кубка Англии «шляпники» сыграли вничью с «Уиганом».

«Вест Бромвич»

В Чемпион Лиге «Вест Бромвич Альбион» находится на две строчки ниже «шляпников». Рассмотрим несколько футбольных поединков «дроздов» за последнее время. С минимальным счётом «Альбион» уступил «Ковентри». С одинаковым счётом 2:0 «Вест Бромвич» выиграл у команды «Бристоль Сити» и «Престон». Над «Редингом» в прошлом туре «дрозды» одержали победу.

7 января вничью со счётом 3:3 «Альбион» сыграл с «Честерфилдом» в матче 1/32 Кубка Англии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лутон Таун» – 2.90

Ничья – 3.15

Победит «Вест Бромвич» – 2.38

Победит «Вест Бромвич» с форой -1.5 – 4.40

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.64

Статистика

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти последних

Из десяти матчей в четырёх «Лутон Таун» обыграл своих оппонентов

За аналогичный период «Альбион» выиграл в семи встречах.

Прогноз

Крайняя встреча команд завершилась ничейным исходом. На ничью компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.15. Предстоящий матч вполне может завершится миром.