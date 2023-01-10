«Лутон Таун» – «Вест Бромвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Лутон Таун» – «Вест Бромвич», который состоится 14 января 2023 года
«Лутон Таун»
«Шляпники» в Чемпионшипе занимают на данный момент седьмое место. Освежим в памяти результаты крайних матчей с участием команды из Лутона. В 24-ом туре с разницей в один мяч «оранжево-бело-синие» взяли верх над «Норвичем». На выезде «Лутон Таун» обыграл команду КПР с большим счётом. В прошлом туре «шляпники», пропустив первыми, одержали победу над «Хаддерсфилдом».
В 1/32 Кубка Англии «шляпники» сыграли вничью с «Уиганом».
«Вест Бромвич»
В Чемпион Лиге «Вест Бромвич Альбион» находится на две строчки ниже «шляпников». Рассмотрим несколько футбольных поединков «дроздов» за последнее время. С минимальным счётом «Альбион» уступил «Ковентри». С одинаковым счётом 2:0 «Вест Бромвич» выиграл у команды «Бристоль Сити» и «Престон». Над «Редингом» в прошлом туре «дрозды» одержали победу.
7 января вничью со счётом 3:3 «Альбион» сыграл с «Честерфилдом» в матче 1/32 Кубка Англии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лутон Таун» – 2.90
- Ничья – 3.15
- Победит «Вест Бромвич» – 2.38
- Победит «Вест Бромвич» с форой -1.5 – 4.40
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.64
Статистика
- Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти последних
- Из десяти матчей в четырёх «Лутон Таун» обыграл своих оппонентов
- За аналогичный период «Альбион» выиграл в семи встречах.
Прогноз
Крайняя встреча команд завершилась ничейным исходом. На ничью компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.15. Предстоящий матч вполне может завершится миром.