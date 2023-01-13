«Наполи» — «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Ювентус», который состоится 13 января 2023 года

«Наполи»

«Наполи» несмотря на недавнее первое поражение в чемпионате Италии, продолжает набирать очки и лидировать в турнирной таблице. В активе команды из Неаполя уже 44 пункта, что на семь баллов больше, чем у «Ювентуса», с которым и предстоит играть хозяевам. Матч обещает быть интересным и закономерно носит звание центрального в этом туре Серии А, поэтому болельщикам скучать точно не придется.

08 января «Наполи» обыграл на выезде «Сампдорию» (2:0), а четвертого января минимально уступил «Интеру» (0:1).

«Ювентус»

«Ювентус» уже набрал серию из победных матчей, но в некоторых встречах «старой синьоре» откровенно говоря повезло. Тем не менее, туринцы вышли уже на второе место с 37 баллами и предстоящий матч с «Наполи» станет для них одним из ключевых в сезоне. Только победа оставит реальные шансы побороться за медали, а поражение до максимума осложнит ситуацию для подопечных Макса Аллегри.

07 января «Ювентус» переиграл на своем поле «Удинезе» (1:0), а четвертого числа с тем же счетом вырвал победу у «Кремонезе» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 2.1

Ничья – 3.35

Победит «Ювентус» – 4

Статистика

«Ювентус» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти домашних матчей «Наполи» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Наполи» выиграл у «Ювентуса» две из пяти последних игр при двух поражениях

Четыре из семи поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Лидер чемпионата обязан подтвердить свой статус и добиться на своем поле победы, которая в разы увеличит их шансы на долгожданное чемпионство.