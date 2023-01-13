«Наполи» — «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Ювентус», который состоится 13 января 2023 года
«Наполи»
«Наполи» несмотря на недавнее первое поражение в чемпионате Италии, продолжает набирать очки и лидировать в турнирной таблице. В активе команды из Неаполя уже 44 пункта, что на семь баллов больше, чем у «Ювентуса», с которым и предстоит играть хозяевам. Матч обещает быть интересным и закономерно носит звание центрального в этом туре Серии А, поэтому болельщикам скучать точно не придется.
08 января «Наполи» обыграл на выезде «Сампдорию» (2:0), а четвертого января минимально уступил «Интеру» (0:1).
«Ювентус»
«Ювентус» уже набрал серию из победных матчей, но в некоторых встречах «старой синьоре» откровенно говоря повезло. Тем не менее, туринцы вышли уже на второе место с 37 баллами и предстоящий матч с «Наполи» станет для них одним из ключевых в сезоне. Только победа оставит реальные шансы побороться за медали, а поражение до максимума осложнит ситуацию для подопечных Макса Аллегри.
07 января «Ювентус» переиграл на своем поле «Удинезе» (1:0), а четвертого числа с тем же счетом вырвал победу у «Кремонезе» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Наполи» – 2.1
- Ничья – 3.35
- Победит «Ювентус» – 4
Статистика
- «Ювентус» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Семь из десяти домашних матчей «Наполи» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Наполи» выиграл у «Ювентуса» две из пяти последних игр при двух поражениях
- Четыре из семи поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Лидер чемпионата обязан подтвердить свой статус и добиться на своем поле победы, которая в разы увеличит их шансы на долгожданное чемпионство.