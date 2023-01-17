«Унион» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Унион» – «Хоффенхайм», который состоится 21 января 2023 года

«Унион»

Берлинская команда в чемпионате Германии находится на пятой строчке турнирной таблицы. Предлагаем вспомнить успехи команды в недавних футбольных поединках. Шесть побед одержали «железные» в шести товарищеских матчах, которые команда провела в декабре-январе. Всухую «железный союз» обыграл «Ганзу» и «Аугсбург». С одинаковым счётом 4:1 берлинская команда взяла верх над «фуггерами» во второй встрече и над швейцарским «Санкт-Галленом». В напряжённой борьбе «Унион» выиграл у «Санкт-Паули».

14 января со счётом 3:1 «железные» одержали победу над словацкой «Жилиной».

«Хоффенхайм»

«Сине-белые» в Бундеслиге занимают на данный момент одиннадцатое место. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием команды их Хоффенхайма. В одной игре из шести товарищеских встреч «деревенские» потерпели поражение. С разницей в один гол «Хоффенхайм» взял верх над «Эльфсбергом». Открыв счёт уже на первой минуте матча, «сине-белые» обыграли команду «Мюнхен 1860». Швейцарский «Серветт» также уступил «деревенским».

Вничью со счётом 2:2 «Хоффенхайм» сыграл с «Майнцом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион» – 2.16

Ничья – 3.40

Победит «Хоффенхайм» – 3.30

Победит «Унион» с форой -1.5 – 3.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.92

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.82

Статистика

Шесть матчей подряд «железный союз» обыгрывает своих оппонентов

«Деревенские» за десять крайних игр в трёх поединках одержали победы

Четыре личные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за матч».

Прогноз

На победу «Униона» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.16. На своём поле «железные» сумеют взять свои три очка в предстоящем футбольном поединке. Выигрышная серия берлинской команды продлится.