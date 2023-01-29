«Наполи» — «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Рома», который состоится 29 января 2023 года
«Наполи»
«Наполи» остается безоговорочным лидером Серии А и только продолжает увеличивать свой отрыв. Сейчас неаполитанцы имеют в своем активе 50 баллов, что на 12 пунктов больше, чем у ближайшего соперника. В поединке с «Ромой», хозяевам важно исключить недооценку соперника, ведь коллектив Жозе Моуриньо умеет удивлять. Матч можно смело называть центральным в этом туре, и он вызывает максимальный интерес у любителей европейского футбола.
21 января «Наполи» обыграл на выезде «Салернитану» (2:0), а 17 числа уступил в кубке Италии «Кремонезе» в серии пенальти (2:3).
«Рома»
«Роме» перерыв в чемпионате пошел только на пользу, ведь команда выиграла почти все матчи за последнее время. На данный момент римляне идут на шестом месте, имея в активе 37 баллов и одну игру в запасе, но с лидером Серии А. В случае победы коллектив может выйти даже на второе место и делить его с «Интером», но в победу гостей мало кто верит, если смотреть на необыкновенную форму соперника.
22 января «Рома» обыграла на выезде «Специю» (2:0), а 15 числа команда обыграла на своем поле «Фиорентину» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Наполи» – 1.8
- Ничья – 3.8
- Победит «Рома» – 4.8
Статистика
- «Наполи» выиграл только шесть матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Рома» не знает поражений на выезде уже 10 матчей подряд
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Наполи» выиграл три из пяти последних поединков с «Ромой»
Прогноз
Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Команда Спалетти очень мощно играет на своем поле и мы предполагаем, что она сможет добиться перевеса в игре с «Ромой».