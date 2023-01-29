«Наполи» — «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Рома», который состоится 29 января 2023 года

«Наполи»

«Наполи» остается безоговорочным лидером Серии А и только продолжает увеличивать свой отрыв. Сейчас неаполитанцы имеют в своем активе 50 баллов, что на 12 пунктов больше, чем у ближайшего соперника. В поединке с «Ромой», хозяевам важно исключить недооценку соперника, ведь коллектив Жозе Моуриньо умеет удивлять. Матч можно смело называть центральным в этом туре, и он вызывает максимальный интерес у любителей европейского футбола.

21 января «Наполи» обыграл на выезде «Салернитану» (2:0), а 17 числа уступил в кубке Италии «Кремонезе» в серии пенальти (2:3).

«Рома»

«Роме» перерыв в чемпионате пошел только на пользу, ведь команда выиграла почти все матчи за последнее время. На данный момент римляне идут на шестом месте, имея в активе 37 баллов и одну игру в запасе, но с лидером Серии А. В случае победы коллектив может выйти даже на второе место и делить его с «Интером», но в победу гостей мало кто верит, если смотреть на необыкновенную форму соперника.

22 января «Рома» обыграла на выезде «Специю» (2:0), а 15 числа команда обыграла на своем поле «Фиорентину» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.8

Ничья – 3.8

Победит «Рома» – 4.8

Статистика

«Наполи» выиграл только шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

«Рома» не знает поражений на выезде уже 10 матчей подряд

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Наполи» выиграл три из пяти последних поединков с «Ромой»

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Команда Спалетти очень мощно играет на своем поле и мы предполагаем, что она сможет добиться перевеса в игре с «Ромой».