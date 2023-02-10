«Милан» — «Торино» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» — «Торино», который состоится 10 февраля 2023 года

«Милан»

«Милан» имеет серьезные проблемы в Серии А и даже последняя относительно качественная игра с «Интером» не принесла команде очков. На данный момент «красно-черные» занимают уже шестое место с 38 очками и отстают от второго места всего на три очка. Таким образом у чемпиона Италии еще есть шанс вернуться в борьбу. Матч с «Торино» можно рассматривать как реванш за поражение в кубке Италии.

05 февраля «Милан» проиграл в дерби «Интеру» (0:1), а 29 января крупно уступил на своем поле «Сассуоло» (2:5).

«Торино»

«Торино» проиграл всего один матч из пяти последних туров чемпионата и пытается зацепиться за зону еврокубков, от которой клуб отделяют целых восемь баллов. Команда занимает седьмое место, и чтобы сделать еще один шаг к более высоким местам, необходимо обыгрывать кризисный «Милан». Матч вынесен на пятницу, поэтому приковывает больший интерес болельщиков к его просмотру.

05 февраля «Торино» на своем поле обыграл «Удинезе» (1:0), а первого числа уступил на выезде «Фиорентине» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 1.8

Ничья – 3.35

Победит «Торино» – 4.7

Статистика

«Милан» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Торино» уступил в двух матчах из десяти последних встреч во всех турнирах

«Милан» не может выиграть уже три матча подряд с «Торино»

Семь из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что игра будет без большого количества голевых моментов, а ее судьбу решит один-два забитых мяча.