«Эмполи» — «Специя» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Эмполи» — «Специя», который состоится 11 февраля 2023 года
«Эмполи»
«Эмполи» только в прошлом туре прервал серию без поражений в чемпионате Италии, но по-прежнему остается крепким середняком турнирной таблицы. На данный момент коллектив набрал 26 баллов и занимает 12 место, опережая ближайшего соперника на два пункта. В домашней встрече со «Специей» от хозяев ожидают победы и трех набранных очков, которые помогут команде укрепиться на своей позиции.
04 февраля «Эмполи» проиграл на выезде «Роме» (0:2), а 28 января сыграл вничью с «Торино» (2:2).
«Специя»
«Специя» не может набрать очки уже несколько матчей подряд и очень близко подошла к зоне вылета. Коллектив занимает 17 место с 18 очками и опережает конкурента из зоны вылета всего на четыре пункта. Тренерскому штабу нужно очень постараться и найти решения, которые помогут исправить результаты и немного продвинуться вверх по турнирной таблице. Матч обещает быть напряженным и интересным, даже не имея яркой вывески.
05 февраля «Специя» крупно уступила на своем поле «Наполи» (0:3), а 27 января на выезде проиграл «Болонье» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эмполи» – 2
- Ничья – 3.45
- Победит «Специя» – 3.75
Статистика
- «Эмполи» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Специя» проиграла восемь матчей из десяти последних на выезде
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. В этом матче стоит довериться статистике, которая говорит, что команды в личных встречах забивают друг другу крайне неохотно. Прогнозируем низовой поединок.