«Эмполи» — «Специя» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Эмполи» — «Специя», который состоится 11 февраля 2023 года

«Эмполи»

«Эмполи» только в прошлом туре прервал серию без поражений в чемпионате Италии, но по-прежнему остается крепким середняком турнирной таблицы. На данный момент коллектив набрал 26 баллов и занимает 12 место, опережая ближайшего соперника на два пункта. В домашней встрече со «Специей» от хозяев ожидают победы и трех набранных очков, которые помогут команде укрепиться на своей позиции.

04 февраля «Эмполи» проиграл на выезде «Роме» (0:2), а 28 января сыграл вничью с «Торино» (2:2).

«Специя»

«Специя» не может набрать очки уже несколько матчей подряд и очень близко подошла к зоне вылета. Коллектив занимает 17 место с 18 очками и опережает конкурента из зоны вылета всего на четыре пункта. Тренерскому штабу нужно очень постараться и найти решения, которые помогут исправить результаты и немного продвинуться вверх по турнирной таблице. Матч обещает быть напряженным и интересным, даже не имея яркой вывески.

05 февраля «Специя» крупно уступила на своем поле «Наполи» (0:3), а 27 января на выезде проиграл «Болонье» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эмполи» – 2

Ничья – 3.45

Победит «Специя» – 3.75

Статистика

«Эмполи» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Специя» проиграла восемь матчей из десяти последних на выезде

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. В этом матче стоит довериться статистике, которая говорит, что команды в личных встречах забивают друг другу крайне неохотно. Прогнозируем низовой поединок.