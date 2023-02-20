«Интер» – «Порту» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Интер» – «Порту», который состоится 22 февраля 2023 года

«Интер»

Итальянский клуб показывает стабильную игру, но в некоторых матчах команде не хватает результативности, а иногда подводит реализация. На данный момент в Серии А «Интер» занимает второе место с 47 баллами и опережает ближайших конкурентов на три пункта. Предстоящее противостояние с «Порту» является очень хорошим жребием и возможностью выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов, чего коллектив не делал достаточно давно.

18 февраля «Интер» на своем поле обыграл на своем поле «Удинезе» (3:1), а 13 числа потерял очки на выезде с «Сампдорией» (0:0).

«Порту»

«Порту» с проблемами выступал в групповом турнире Лиги Чемпионов, но победы в последних турах и нестабильность соперников помогли португальцам занять первое место. Теперь многократного чемпиона Португалии ждет «Интер», который очень уверенно играет в обороне, поэтому гостям придется постараться, чтобы огорчить итальянский клуб. В чемпионате Португалии «Порту» занимает второе место с 51 очком и отстает от лидера всего на два пункта.

18 февраля «Порту» минимально обыграл «Риу Аве» на своем поле (1:0), а 12 числа выиграл важный выездной матч со «Спортингом» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер»– 1.75

Ничья – 3.6

Победит «Порту» – 5

Статистика

«Порту» не проигрывает уже 22 матча подряд во всех турнирах

«Интер» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Интер» выиграл три из пяти последних матчей с «Порту»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что на своем стадионе подопечные Индзаги смогут одержать победу над португальцами в 1-2 мяча.