«Ювентус» — «Фрайбург» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 08:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Фрайбург», который состоится 09 марта 2023 года

«Ювентус»

Туринский клуб смог пройти в эту стадию турнира без больших проблем и является одним из главных конкурентов на победу. Для «Ювентуса» это очень важно, ведь пробиться в Лигу Чемпионов на следующий сезон через Серию А ему вряд ли удастся. На данный момент «старая синьора» занимает лишь седьмое место с 35 баллами и отстает от четвертой позиции на 12 пунктов.

05 марта «Ювентус» минимально проиграл на выезде «Роме» (0:1), а 28 числа на своем стадионе оказался сильнее «Торино» (4:2).

«Фрайбург»

Команда уже несколько сезонов Бундеслиги выступает очень стабильно и даже имеет шансы попасть в Лигу Чемпионов, но пока еще не может осуществить эту мечту болельщиков. Сейчас команда занимает пятое место с 42 баллами и уступает «РБ Лейпциг» только по дополнительным показателям. В поединке с «Ювентусом» гостям очень важно добиться приемлемого результата на выезде, чтобы иметь шансы на успех в ответной встрече в Германии.

04 марта «Фрайбург» сыграл вничью с «Боруссией» М (0:0), а 26 числа поделил очки с «Байером» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.65

Ничья – 3.75

Победит «Фрайбург» – 5.7

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Фрайбурга» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ювентус» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из семи последних матчей «Ювентуса» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Фрайбург» не проигрывает уже пять встреч подряд

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Итальянский клуб на своем поле наверняка сможет победить, но вряд ли сделает это крупно, благодаря чему останется интрига на ответную встречу.