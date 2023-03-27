Грузия – Норвегия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Грузия – Норвегия, который состоится 28 марта 2023 года

Грузия

Сборная Грузии не является командой, от которой ждут высоких результатов и выхода из группы. Тем не менее, личность Хвичи Кварацхелии привлекает дополнительное внимание коллективу и всем интересно, как его будет использовать тренерский штаб. Матч с Норвегией очень важен для хозяев, ведь он является стартовым в квалификации к Евро 2024 и набрать в нем очки было бы хорошим началом.

25 марта сборная Грузии разгромила в товарищеском матче Монголию (6:1), а 17 ноября уступила команде Марокко (0:3).

Норвегия

Команда без особых шансов уступила главному фавориту группы в первом туре и сейчас будет крайне мотивирована, чтобы набрать очки. Сборная Норвегии эти два поединка проводит без своей главной звезды Эрлинга Холланда, который покинул расположение команды из-за травмы паха. В случае потери очков, норвежцы загонят себя в незавидное положение, где придется выигрывать оставшиеся поединки.

25 марта Норвегия крупно проиграла на выезде сборной Испании (0:3), а 20 ноября в товарищеском матче разошлась миром с Финляндией (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Грузия – 3.6

Ничья – 3.3

Победит Норвегия – 2.13

Статистика

Грузия выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей Норвегии завершились исходом «обе забьют»

Сборная Норвегии выиграла оба матча у Грузии за последнее время

Прогноз

Поставить на победу сборной Грузии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Предполагаем, что матч будет примерно равный, но в итоге домашние трибуны помогут Грузии одержать победу.