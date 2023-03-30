«Жирона» – «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Жирона» – «Эспаньол», который состоится 1 апреля 2023 года

«Жирона»

В чемпионате Испании «жирондинцы» после двадцати шести матчей текущего сезона занимают двенадцатое место. Предлагаем рассмотреть несколько крайних матчей с участием команды из Жироны. В трёх последних футбольных поединках «бело-красные» не радуют своих поклонников победами. В Хетафе «Жирона» проиграла местной одноимённой команде с разницей в один мяч. С минимальным счётом дома «жирондинцы» потерпели поражение от мадридского «Атлетико».

18 марта со счётом 2:2 завершилась игра 26-го тура Ла Лиги с «пчёлами» из Мадрида.

«Эспаньол»

«Попугаи» в испанской Примере на данный момент находятся на семнадцатой строчке турнирной таблицы. От зоны вылета команду отделяет всего лишь одно очко. Три своих последних матча «Эспаньол» проиграл. С разницей в один мяч «Вальядолид» обыграл «бело-синих». В позапрошлом туре чемпионата Испании мадридский «Реал» одержал уверенную победу над «попугаями».

Дома со счётом 1:3 «бело-синие» уступили «Сельте» в 26-ом туре.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Жирона» – 1.97

Ничья – 3.50

Победит «Эспаньол» – 4.10

Победит «Жирона» с форой -1.5 – 3.40

Обе забьют — нет – 1.93

Обе забьют — да – 1.91

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.06

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79

Статистика

Четыре очных встречи команд из пяти последних закончились следующим исходом: тотал больше 2.5 голов

В двух матчах из пяти крайних «жирондинцы» проиграли

«Эспаньол» за аналогичный период уступил в трёх своих играх.

Прогноз

Предлагаем довериться статистике при прогнозировании исхода будущей игры. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов коэффициент 2.06.