«Вест Бромвич» – «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Вест Бромвич» – «Куинз Парк Рейнджерс», который состоится 10 апреля 2023 года

«Вест Бромвич»

«Альбион» находится на десятой строчке турнирной таблицы чемпионата. Вспомним несколько недавних матчей «дроздов», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с КПР . В 37-ом туре Чемпион Лиги вничью «мешки» сыграли с «Кардиффом». После первой половины встречи «Вест Бромвич» вёл в один мяч, но не удержал преимущество. Нулевую ничью раскатал «Альбион» со «львами», хотя «Миллуол» создал больше опасных моментов.

7 апреля со счётом 3:1 «Ротерхэм» выиграл «дроздов».

«Куинз Парк Рейнджерс»

КПР в Чемпионшипе занимает двадцать первое место. Только одно очко отделяет «рейнджеров» от зоны вылета. Четыре крайних матча команда терпела поражения от своих соперников. С разгромным счётом «супер обручи» проиграли «приморцам» из Блэкпула. Шесть голов забили «мандарины» в ворота «бело-голубых». С минимальным счётом КПР дома уступил «Бирмингему» и в гостях «Уигану».

В прошлом туре КПР со счётом 0:2 проиграл дома «Престону».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Бромвич» – 1.61

Ничья – 3.95

Победит «Куинз Парк Рейнждерс» – 5.80

Победит «Вест Бромвич» с форой -1.5 – 2.63

Обе забьют — нет – 1.77

Обе забьют — да – 2.05

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.82

Статистика

Одно поражение потерпели «дрозды» в пяти крайних матчах

«Супер обручи» из пяти последних матчей в четырёх проиграли

Три личных матча из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов.

Прогноз