«Сочи» — «Торпедо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Торпедо», который состоится 30 апреля 2023 года

«Сочи»

«Сочи» откровенно проваливает концовку сезона, о чем говорят три набранные балла в пяти последних турах. Коллектив заслуженно скатился на девятое место в турнирной таблице и имеет в активе 31 балл, отставая от ближайшего соперника уже на пять баллов. В предстоящей встрече с мотивированным аутсайдером хозяевам вряд ли будет просто, что делает ее интригующей и интересной.

23 апреля «Сочи» проиграл на выезде «Ахмату» (0:1), а 15 числа на своем поле уступил «Краснодару» (0:2).

«Торпедо»

Команда находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ с 13 баллами и рискует покинуть элитный дивизион, не сумев в нем закрепиться ни на один сезон. «Торпедо» отстает от 14 места, которое дает право сыграть в стыковых поединках, на пять баллов и даже такое расстояние отыграть будет предельно непросто. В матче с кризисным «Сочи» гостям нужна только победа, которая даст уверенности в себе футболистам и поможет набрать важнейшие три балла.

23 апреля «Торпедо» проиграл на выезде «Химкам» (2:4), а 15 числа на своем поле проиграл «Спартаку» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сочи» – 1.45

Ничья – 4.8

Победит «Торпедо» – 6.5

Статистика

«Сочи» проиграл пять из шести последних матчей в РПЛ

Четыре из пяти последних встреч «Пари НН» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. «Торпедо» некуда отступать, и они наверняка будут стараться много атаковать, что может привести к забитому мячу, но и оборона команды оставляет желать лучшего. Прогнозируем голы от обеих команд.