«Сочи» — «Торпедо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Торпедо», который состоится 30 апреля 2023 года
«Сочи»
«Сочи» откровенно проваливает концовку сезона, о чем говорят три набранные балла в пяти последних турах. Коллектив заслуженно скатился на девятое место в турнирной таблице и имеет в активе 31 балл, отставая от ближайшего соперника уже на пять баллов. В предстоящей встрече с мотивированным аутсайдером хозяевам вряд ли будет просто, что делает ее интригующей и интересной.
23 апреля «Сочи» проиграл на выезде «Ахмату» (0:1), а 15 числа на своем поле уступил «Краснодару» (0:2).
«Торпедо»
Команда находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ с 13 баллами и рискует покинуть элитный дивизион, не сумев в нем закрепиться ни на один сезон. «Торпедо» отстает от 14 места, которое дает право сыграть в стыковых поединках, на пять баллов и даже такое расстояние отыграть будет предельно непросто. В матче с кризисным «Сочи» гостям нужна только победа, которая даст уверенности в себе футболистам и поможет набрать важнейшие три балла.
23 апреля «Торпедо» проиграл на выезде «Химкам» (2:4), а 15 числа на своем поле проиграл «Спартаку» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сочи» – 1.45
- Ничья – 4.8
- Победит «Торпедо» – 6.5
Статистика
- «Сочи» проиграл пять из шести последних матчей в РПЛ
- Четыре из пяти последних встреч «Пари НН» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. «Торпедо» некуда отступать, и они наверняка будут стараться много атаковать, что может привести к забитому мячу, но и оборона команды оставляет желать лучшего. Прогнозируем голы от обеих команд.