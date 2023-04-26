«Риу Аве» – «Арока»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примейра-лиги чемпионата Португалии «Риу Аве» – «Арока», который состоится 28 апреля 2023 года

«Риу Аве»

«Риу Аве» не радует своих болельщиков победами в четырёх матчах подряд. В чемпионате Португалии на данный момент команда занимает двенадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «зелёно-белых», чтобы оценить шансы клуба на успех в предстоящей игре с «Арокой». «Большая река» в матче 27-го тура Примейра-лиги разошлась миром с «Портимоненси» (2:2). Ничью «Риу Аве» раскатала с командой «Каса Пиа» (1:1).

На прошлых выходных со счётом 2:3 «Большая река» проиграла в гостях «Боавиште».

«Арока»

За пять туров до окончания чемпионата «Арока» входит в пятёрку самых сильных команд Примейра-лиги. Восемь матчей подряд «жёлто-синие» не уступают своим оппонентам. С одинаковым счётом 1:0 «Арока» выиграла у команд «Фамаликан» и «Маритиму». Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура чемпионата со «Спортингом» в гостях. «Арока» вела в счёте с первого тайма, но не удержала победу. Гонсалвеш реализовал пенальти за три минуты до конца основного времени. В первой половине встречи полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш не сумел забить с одиннадцатиметрового.

С минимальным счётом «жёлто-синие» взяли верх над командой «Визела» в матче 29-го тура Примейра-лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Риу Аве» – 2.24

Ничья – 3.05

Победит «Арока» – 3.50

Победит «Арока» с форой -1.5 – 7.40

Обе забьют — нет – 1.72

Обе забьют — да – 2.08

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.46

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.53

Статистика

Семь очных матчей подряд завершились исходом: обе забьют – нет

Из пяти крайних футбольных поединков «Риу Аве» выиграл в одной встрече

«Арока» обыграла своих соперников трёх матчах из пяти последних.

Прогноз

Если обратить внимание на статистику личных встреч команд, то мы увидим, что «Большая река» чаще выигрывала. На данном этапе «жёлто-синие» демонстрируют неплохую игру и могут одержать победу над «зелёно-белыми» в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает на победу «Ароки» коэффициент 3.50.