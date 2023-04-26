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«Риу Аве» – «Арока»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 19:05
«Риу Аве» – «Арока»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примейра-лиги чемпионата Португалии «Риу Аве» – «Арока», который состоится 28 апреля 2023 года

«Риу Аве»

«Риу Аве» не радует своих болельщиков победами в четырёх матчах подряд. В чемпионате Португалии на данный момент команда занимает двенадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «зелёно-белых», чтобы оценить шансы клуба на успех в предстоящей игре с «Арокой». «Большая река» в матче 27-го тура Примейра-лиги разошлась миром с «Портимоненси» (2:2). Ничью «Риу Аве» раскатала с командой «Каса Пиа» (1:1).

На прошлых выходных со счётом 2:3 «Большая река» проиграла в гостях «Боавиште».

«Арока»

За пять туров до окончания чемпионата «Арока» входит в пятёрку самых сильных команд Примейра-лиги. Восемь матчей подряд «жёлто-синие» не уступают своим оппонентам. С одинаковым счётом 1:0 «Арока» выиграла у команд «Фамаликан» и «Маритиму». Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура чемпионата со «Спортингом» в гостях. «Арока» вела в счёте с первого тайма, но не удержала победу. Гонсалвеш реализовал пенальти за три минуты до конца основного времени. В первой половине встречи полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш не сумел забить с одиннадцатиметрового.

С минимальным счётом «жёлто-синие» взяли верх над командой «Визела» в матче 29-го тура Примейра-лиги.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Риу Аве» – 2.24
  • Ничья – 3.05
  • Победит «Арока» – 3.50
  • Победит «Арока» с форой -1.5 – 7.40
  • Обе забьют — нет – 1.72
  • Обе забьют — да – 2.08
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.46
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.53

Статистика

  • Семь очных матчей подряд завершились исходом: обе забьют – нет
  • Из пяти крайних футбольных поединков «Риу Аве» выиграл в одной встрече
  • «Арока» обыграла своих соперников трёх матчах из пяти последних.

Прогноз

Если обратить внимание на статистику личных встреч команд, то мы увидим, что «Большая река» чаще выигрывала. На данном этапе «жёлто-синие» демонстрируют неплохую игру и могут одержать победу над «зелёно-белыми» в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает на победу «Ароки» коэффициент 3.50.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк арока
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