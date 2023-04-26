«Риу Аве» – «Арока»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примейра-лиги чемпионата Португалии «Риу Аве» – «Арока», который состоится 28 апреля 2023 года
«Риу Аве»
«Риу Аве» не радует своих болельщиков победами в четырёх матчах подряд. В чемпионате Португалии на данный момент команда занимает двенадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «зелёно-белых», чтобы оценить шансы клуба на успех в предстоящей игре с «Арокой». «Большая река» в матче 27-го тура Примейра-лиги разошлась миром с «Портимоненси» (2:2). Ничью «Риу Аве» раскатала с командой «Каса Пиа» (1:1).
На прошлых выходных со счётом 2:3 «Большая река» проиграла в гостях «Боавиште».
«Арока»
За пять туров до окончания чемпионата «Арока» входит в пятёрку самых сильных команд Примейра-лиги. Восемь матчей подряд «жёлто-синие» не уступают своим оппонентам. С одинаковым счётом 1:0 «Арока» выиграла у команд «Фамаликан» и «Маритиму». Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура чемпионата со «Спортингом» в гостях. «Арока» вела в счёте с первого тайма, но не удержала победу. Гонсалвеш реализовал пенальти за три минуты до конца основного времени. В первой половине встречи полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш не сумел забить с одиннадцатиметрового.
С минимальным счётом «жёлто-синие» взяли верх над командой «Визела» в матче 29-го тура Примейра-лиги.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Риу Аве» – 2.24
- Ничья – 3.05
- Победит «Арока» – 3.50
- Победит «Арока» с форой -1.5 – 7.40
- Обе забьют — нет – 1.72
- Обе забьют — да – 2.08
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.46
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.53
Статистика
- Семь очных матчей подряд завершились исходом: обе забьют – нет
- Из пяти крайних футбольных поединков «Риу Аве» выиграл в одной встрече
- «Арока» обыграла своих соперников трёх матчах из пяти последних.
Прогноз
Если обратить внимание на статистику личных встреч команд, то мы увидим, что «Большая река» чаще выигрывала. На данном этапе «жёлто-синие» демонстрируют неплохую игру и могут одержать победу над «зелёно-белыми» в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает на победу «Ароки» коэффициент 3.50.