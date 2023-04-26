«Клермон» — «Реймс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Клермон» — «Реймс», который состоится 30 апреля 2023 года

«Клермон»

«Клермон» удивил всех своей победной серии из четырех матчей подряд в чемпионате Франции и уверенно занимает свое место в середине турнирной таблицы. Команда расположилась на девятом месте с 46 баллами и отстает на один пункт от нынешнего соперника. В матче с «Реймсом» хозяева постараются продлить победную серию и обойти «Реймс» в таблице Лиги 1, порадовав болельщиков на своем стадионе.

23 апреля «Клермон» смог переиграть на выезде «Ниццу» (2:1), а 16 апреля на своем поле с тем же счетом одолел «Анже» (2:1).

«Реймс»

«Реймс» выглядит неубедительно в последних турах, однако реальных шансов на еврокубковую зону у команды не осталось. Коллектив занимает восьмое место с 47 баллами и отстает от пятой позиции уже на девять очков. В матче с «Клермоном» хозяева будут играть на победу, чтобы принципиально не уступить место конкуренту в Лиге 1. Матч обещает быть интересным и напряженным.

23 апреля «Реймс» проиграл на своем поле «Монпелье» (0:2), а 15 числа крупно проиграл на выезде «Реймсу» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Клермон» – 3.1

Ничья – 3.5

Победит «Реймс» – 2.25

Статистика

Девять из десяти последних матчей «Клермона» завершились тоталом меньше 3.5 мячей

«Реймс» проиграл два из десяти последних матчей на выезде

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничье

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Команды в личных встречах не радуют болельщиков результативностью, и мы предполагаем, что один из коллективов уйдет с поля без забитых мячей.