«Лечче» – «Специя» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» – «Специя», который состоится 21 мая 2023 года

«Лечче»

«Лечче» не сильно улучшил свои позиции за последнее время и теперь клуб ждет фактически стыковой матч за право остаться в Серии А. Команда занимает 16 место с 32 баллами и опережает «Специю» на два пункта, поэтому победа фактически гарантирует хозяевам прописку в элитном дивизионе. Ничейный результат все оставляет под вопросом, а поражение ставит коллектив в очень сложное положение, из которого можно и не выбраться.

12 мая «Лечче» смог добыть ничейный результат на выезде с «Лацио» (2:2), а седьмого числа на своем поле уступил «Вероне» (0:1).

«Специя»

«Специя» благодаря победе в последнем туре смогла немного выровнять свое положение, но борьба за выживание еще не окончена. 30 баллов не гарантируют команде место в Серии А, поэтому гостям очень нужно стараться играть на победу. В матче с «Лечче» команде это вполне по силам, ведь соперник в последнее время не демонстрирует стабильности. Поединок обещает быть интересным и напряженным.

13 мая «Специя» обыграла на своем поле «Милан» (2:0), а шестого числа на выезде уступила аутсайдеру «Кремонезе» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лечче» – 2.2

Ничья – 3.15

Победит «Специя» – 3.55

Статистика

«Лечче» проиграл семь из десяти последних матчей в чемпионате Италии

«Специя» не может выиграть уже девять матчей подряд на выезде

«Лечче» выиграл два из пяти последних поединков у «Специи»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Лечче», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Предполагаем, что на отдельный матч хозяева смогут собраться с силами и добиться нужного результата, который практически гарантирует им место в Серии А.