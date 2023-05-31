«Дерри Сити» – «Шелбурн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1685480525

сегодня, 00:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дерри Сити» – «Шелбурн», который состоится 2 июня 2023 года

«Дерри Сити»

«Красно-белая армия» в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимает на данный момент первую строчку. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход встречи «Дерри» с «Шелбурном», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «кондитеров». До поражения в матче прошлого тура выигрышная серия «красно-белых» длилась четыре игры к ряду. В сухую, поразив трижды ворота соперника, «Дерри Сити» одержал победу над «Дандолком» в матче 24-го тура чемпионата Ирландии. С разницей в три гола «красно-белая армия» обыграла «студентов».

На прошлых выходных с минимальным счётом «Дерри» уступил в гостях команде «Слайго Роверс».

«Шелбурн»

В Премьер-дивизионе на данный момент «Шелбурн» занимает шестое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «красных» за последнее время. 13 мая в матче 15-го тура «Шелбурн», сохранив свои ворота в неприкосновенности, выиграл у «Слайго Роверс» на их поле (3:0). С минимальным счётом подопечные Дэмьена Даффа дома проиграли команде «Сент-Патрикс Атлетик».

В прошлом туре чемпионата «нулёвку» раскатали «красные» с «Богемианом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дерри Сити» – 1.60

Ничья – 3.75

Победит «Шелбурн» – 6.00

Победит «Дерри Сити» с форой -1.5 – 2.69

Обе забьют — нет – 1.59

Обе забьют — да – 2.26

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.62

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

В четырёх матчах из пяти последних «красно-белые» обыграли своих соперников

За аналогичный период «Шелбурн» выиграл в двух поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Дерри Сити» коэффициент 1.60. Пару месяцев назад в гостях «красно-белая армия» обыграла «Шелбурн». На своём поле взять три очка не составит особого труда для «Дерри».