Босния и Герцеговина – Люксембург: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Босния и Герцеговина – Люксембург, который состоится 20 июня 2023 года

Босния и Герцеговина

Боснийцы в турнирной таблице группы J находятся на четвёртой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием сборной, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с люксембургской национальной командой. 23 марта в игре 1-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 «сине-жёлтые» в сухую, забив три гола в ворота оппонента, обыграли сборную Исландии. Словаки одержали победу над боснийцами в матче 2-го тура квалификации (2:0).

Португальцы 17 июня со счётом 3:0 выиграли у «драконов» из Боснии и Герцеговины в рамках матча 3-го тура.

Люксембург

Люксембуржцы находятся на одну строчку выше «сине-жёлтых». Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков сборной Люксембурга за последнее время. 26 марта во 2-ом туре квалификации на Евро с разгромным счётом дома «красные львы» проиграли португальской сборной. С минимальным счётом люксембуржцы уступили мальтийцам в товарищеской встрече.

17 июня люксембургская сборная со счётом 2:0 взяла верх над национальной командой Лихтенштейна.

Котировки БК Pinnacle

Победит Босния и Герцеговина – 1.61

Ничья – 3.90

Победит Люксембург – 6.20

Победит Босния и Герцеговина с форой -1.5 – 2.60

Обе забьют — нет – 1.79

Обе забьют — да – 2.06

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.01

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.84

Статистика

Четыре крайних очных матча завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Две победы одержали боснийцы в пяти последних матчах

За аналогичный период «красные львы» выиграли в одной встрече.

Прогноз

Люксембуржцам пока не доводилось обыгрывать «драконов». В предстоящем матче гости постараются, как минимум, не проиграть боснийцам. Хозяева не смогут взять верх над люксембургской сборной. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.90.