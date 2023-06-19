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Босния и Герцеговина – Люксембург: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:50
Босния и Герцеговина – Люксембург: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Босния и Герцеговина – Люксембург, который состоится 20 июня 2023 года

Босния и Герцеговина

Боснийцы в турнирной таблице группы J находятся на четвёртой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием сборной, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с люксембургской национальной командой. 23 марта в игре 1-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 «сине-жёлтые» в сухую, забив три гола в ворота оппонента, обыграли сборную Исландии. Словаки одержали победу над боснийцами в матче 2-го тура квалификации (2:0).

Португальцы 17 июня со счётом 3:0 выиграли у «драконов» из Боснии и Герцеговины в рамках матча 3-го тура.

Люксембург

Люксембуржцы находятся на одну строчку выше «сине-жёлтых». Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков сборной Люксембурга за последнее время. 26 марта во 2-ом туре квалификации на Евро с разгромным счётом дома «красные львы» проиграли португальской сборной. С минимальным счётом люксембуржцы уступили мальтийцам в товарищеской встрече.

17 июня люксембургская сборная со счётом 2:0 взяла верх над национальной командой Лихтенштейна.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Босния и Герцеговина – 1.61
  • Ничья – 3.90
  • Победит Люксембург – 6.20
  • Победит Босния и Герцеговина с форой -1.5 – 2.60
  • Обе забьют — нет – 1.79
  • Обе забьют — да – 2.06
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.01
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.84

Статистика

  • Четыре крайних очных матча завершились следующим исходом: обе забьют – нет
  • Две победы одержали боснийцы в пяти последних матчах
  • За аналогичный период «красные львы» выиграли в одной встрече.

Прогноз

Люксембуржцам пока не доводилось обыгрывать «драконов». В предстоящем матче гости постараются, как минимум, не проиграть боснийцам. Хозяева не смогут взять верх над люксембургской сборной. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.90.

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