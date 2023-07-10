«Индепендьенте» – «Ньюэллс Олд Бойс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Индепендьенте» – «Ньюэллс Олд Бойс», который состоится 12 июля 2023 года

«Индепендьенте»

«Индепендьенте» очень слабо выглядит в нынешнем сезоне и рассчитывать на высокие места клубу не приходится. Перед стартом очередного тура Суперлиги Аргентины команда идет лишь на 23 месте с 25 баллами и отстает на пять пунктов от нынешнего соперника. В случае домашней победы, хозяева смогу сократить отставание от «Ньюэллс Олд Бойс» практически до минимума и обрести уверенность в своих силах.

8 июля «Индепендьенте» сыграл вничью с «Химнасией» (1:1), а второго числа на своем поле минимально переиграл «Уракан» (1:0).

«Ньюэллс Олд Бойс»

«Ньюэллс Олд Бойс» в этом сезоне является середняком Суперлиги Аргентины и занимает 14 место с 30 баллами. Коллектив имеет хорошие шансы выйти в плей-офф в случае успешных результатов, ведь отстает от девятого места на четыре пункта. В матче с одним из аутсайдеров на выезде, гости постараются завладеть преимуществом, чтобы потом довести дело до победы, однако им стоит исключить недооценку соперника.

8 июля «Ньюэллс Олд Бойс» проиграл на выезде одному из лидеров «Сентраль Кордоба» (0:2), а ранее сыграл вничью с «Химнасией» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Индепендьенте» – 2.6

Ничья – 2.75

Победит «Ньюэллс Олд Бойс» – 3.3

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Ньюэллс Олд Бойс» завершились вничью

Шесть из десяти поединков «Индепендьенте» завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти последних матчей между клубами на поле «Индепендьенте» завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.75. Опираясь на статистику, предполагаем, что зрители увидят примерно равный поединок, а команды поделят очки по его итогам.