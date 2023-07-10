«Коринтианс» – «Университарио» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Южноамериканского кубка «Коринтианс» – «Университарио», который состоится 12 июля 2023 года
«Коринтианс»
Бразильский клуб проводит не лучший сезон, но смог занять третье место в кубке Либертадорес и теперь сыграет в кубке Южной Америки. «Коринтианс» считает большим фаворитом в домашнем матче с командой из Перу, но расслабляться очень рано и необходимо доказать свое превосходство на футбольном поле. Предстоящий поединок можно назвать одним из самых интересных в этот игровой день.
9 июля «Коринтианс» минимально одолел на выезде «Атлетико Минейро» (1:0), а шестого числа проиграл на выезде «Америка МГ» (0:1).
«Университарио»
«Университарио» не проигрывает уже несколько матчей подряд и очень плотно готовится ко встрече с известным бразильским клубом в рамках Южноамериканского кубка. Коллектив считается андердогом в этом противостоянии, но при хорошем стечении обстоятельств, гости могут создать проблемы сопернику даже на его поле. Встреча будет напряженной и не оставит равнодушными зрителей, пришедших на стадион.
8 июля «Университарио» разгромил на выезде «Кантолао» (4:1), а четвертого числа на своем поле одолел «Альянса Атлетико» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Коринтианс» – 1.62
- Ничья – 3.8
- Победит «Универсарио» – 6.1
Статистика
- Четыре из шести последних матчей «Университарио» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Коринтианс» выиграл только два матча на своем стадионе в основное время из десяти последних
- «Университарио» проиграл пять из семи последних матчей на выезде
Прогноз
Поставить на победу «Коринтианс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. Предполагаем, что бразильский клуб сможет добиться приемлемого результата и сделать большой шаг к проходу в следующую стадию турнира.