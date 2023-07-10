«Коринтианс» – «Университарио» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Южноамериканского кубка «Коринтианс» – «Университарио», который состоится 12 июля 2023 года

«Коринтианс»

Бразильский клуб проводит не лучший сезон, но смог занять третье место в кубке Либертадорес и теперь сыграет в кубке Южной Америки. «Коринтианс» считает большим фаворитом в домашнем матче с командой из Перу, но расслабляться очень рано и необходимо доказать свое превосходство на футбольном поле. Предстоящий поединок можно назвать одним из самых интересных в этот игровой день.

9 июля «Коринтианс» минимально одолел на выезде «Атлетико Минейро» (1:0), а шестого числа проиграл на выезде «Америка МГ» (0:1).

«Университарио»

«Университарио» не проигрывает уже несколько матчей подряд и очень плотно готовится ко встрече с известным бразильским клубом в рамках Южноамериканского кубка. Коллектив считается андердогом в этом противостоянии, но при хорошем стечении обстоятельств, гости могут создать проблемы сопернику даже на его поле. Встреча будет напряженной и не оставит равнодушными зрителей, пришедших на стадион.

8 июля «Университарио» разгромил на выезде «Кантолао» (4:1), а четвертого числа на своем поле одолел «Альянса Атлетико» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Коринтианс» – 1.62

Ничья – 3.8

Победит «Универсарио» – 6.1

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Университарио» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Коринтианс» выиграл только два матча на своем стадионе в основное время из десяти последних

«Университарио» проиграл пять из семи последних матчей на выезде

Прогноз

Поставить на победу «Коринтианс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. Предполагаем, что бразильский клуб сможет добиться приемлемого результата и сделать большой шаг к проходу в следующую стадию турнира.