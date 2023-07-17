«Пари НН» – «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на РПЛ «Пари НН» – «Зенит», который состоится 22 июля 2023 года
«Пари НН»
Прошлый сезон стал для «Пари НН» очень сложным, и команда была вынуждена играть в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Тем не менее, коллектив из Нижнего Новгорода постарается не допускать такой ситуации в нынешнем сезоне, а отобрать очки у чемпиона России на своем поле и вовсе стало бы хорошим стартовым достижением. Матч обещает быть напряженным и интересным.
14 июля «Пари НН» проиграл сразу два товарищеских поединка «Динамо» Москва (3:4, 0:1), а 10 числа переиграл «Сатурн» (2:0).
«Зенит»
Клуб из Санкт-Петербурга несколько дней назад уже успел завоевать своей первый трофей, которым стал Суперкубок России. Однако у болельщиков остались смешанные чувства, ведь «Зенит» играл хуже своего соперника и создал гораздо меньше моментов. Теперь гостей ждет сложный выезд с мотивированным «Пари НН», который хочет в нынешнем сезоне выступать гораздо стабильнее.
15 июля «Зенит» выиграл Суперкубок России у ЦСКА (1:0, по пенальти), а 10 числа разгромил в товарищеском матче «Динамо» Санкт-Петербург (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Пари НН» – 5.8
- Ничья – 4.3
- Победит «Зенит» – 1.55
Статистика
- «Зенит» проиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах
- Девять из десяти последних матчей «Пари НН» завершились исходом «обе забьют»
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Зенит» выиграл три из пяти последних поединков с «Пари НН»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.3. Предполагаем, у гостей все пойдет не по плану с первых минут поединка, а итогом для обеих команда станет лишь ничейный результат.