«Пари НН» – «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на РПЛ «Пари НН» – «Зенит», который состоится 22 июля 2023 года

«Пари НН»

Прошлый сезон стал для «Пари НН» очень сложным, и команда была вынуждена играть в стыковых матчах за право остаться в РПЛ . Тем не менее, коллектив из Нижнего Новгорода постарается не допускать такой ситуации в нынешнем сезоне, а отобрать очки у чемпиона России на своем поле и вовсе стало бы хорошим стартовым достижением. Матч обещает быть напряженным и интересным.

14 июля «Пари НН» проиграл сразу два товарищеских поединка «Динамо» Москва (3:4, 0:1), а 10 числа переиграл «Сатурн» (2:0).

«Зенит»

Клуб из Санкт-Петербурга несколько дней назад уже успел завоевать своей первый трофей, которым стал Суперкубок России. Однако у болельщиков остались смешанные чувства, ведь «Зенит» играл хуже своего соперника и создал гораздо меньше моментов. Теперь гостей ждет сложный выезд с мотивированным «Пари НН», который хочет в нынешнем сезоне выступать гораздо стабильнее.

15 июля «Зенит» выиграл Суперкубок России у ЦСКА (1:0, по пенальти), а 10 числа разгромил в товарищеском матче «Динамо» Санкт-Петербург (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пари НН» – 5.8

Ничья – 4.3

Победит «Зенит» – 1.55

Статистика

«Зенит» проиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Пари НН» завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Зенит» выиграл три из пяти последних поединков с «Пари НН»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.3. Предполагаем, у гостей все пойдет не по плану с первых минут поединка, а итогом для обеих команда станет лишь ничейный результат.