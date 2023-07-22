«Тромсё» – «Бранн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Тромсё» – «Бранн», который состоится 23 июля 2023 года

«Тромсё»

В турнирной таблице чемпионата Норвегии «Тромсё» находится на четвёртой строчке. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «парней». На выезде с минимальным счётом команда взяла верх над «Лиллестрёмом» в рамках матча 12-го тура Высшей лиги. В начале второго тайма победный гол забил гвинейский нападающий Маи Траоре. Ничью раскатал «Тромсё» с «Волеренгой» в рамках матча позапрошлого тура Элитсерии (0:0).

16 июля в гостях со счётом 1:2 «парни» потерпели поражение от «Русенборга».

«Бранн»

«Гордость Бергена» в турнирной таблице чемпионата находится на одну строчку выше «парней» из Тромсё. Вспомним несколько футбольных поединков «Бранна» за последнее время. Со счётом 0:2 «Бранн» проиграл на выезде команде «Мольде» в рамках матча 13-го тура Элитсерии. В четвертьфинале Кубка Норвегии, выигрывая в два гола по ходу матча, «красные» уступили в гостях «Волеренге».

С минимальным счётом «Гордость Бергена» дома выиграла у «Стрёмсгодсета» в матче прошлого тура чемпионата Норвегии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тромсё» – 2.90

Ничья – 3.40

Победит «Бранн» – 2.42

Победит «Бранн» с форой -1.5 – 4.35

Обе забьют — нет – 2.22

Обе забьют — да – 1.66

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.82

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99

Статистика

Пять очных встреч к ряду завершились исходом: обе забьют – да

Две победы одержали «парни» в пяти последних матчах

За аналогичный период «красные» взяли верх над своими соперниками в трёх встречах.

Прогноз

Предлагаем довериться статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.66 на исход: обе забьют – да.