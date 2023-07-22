«Тромсё» – «Бранн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Тромсё» – «Бранн», который состоится 23 июля 2023 года
«Тромсё»
В турнирной таблице чемпионата Норвегии «Тромсё» находится на четвёртой строчке. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «парней». На выезде с минимальным счётом команда взяла верх над «Лиллестрёмом» в рамках матча 12-го тура Высшей лиги. В начале второго тайма победный гол забил гвинейский нападающий Маи Траоре. Ничью раскатал «Тромсё» с «Волеренгой» в рамках матча позапрошлого тура Элитсерии (0:0).
16 июля в гостях со счётом 1:2 «парни» потерпели поражение от «Русенборга».
«Бранн»
«Гордость Бергена» в турнирной таблице чемпионата находится на одну строчку выше «парней» из Тромсё. Вспомним несколько футбольных поединков «Бранна» за последнее время. Со счётом 0:2 «Бранн» проиграл на выезде команде «Мольде» в рамках матча 13-го тура Элитсерии. В четвертьфинале Кубка Норвегии, выигрывая в два гола по ходу матча, «красные» уступили в гостях «Волеренге».
С минимальным счётом «Гордость Бергена» дома выиграла у «Стрёмсгодсета» в матче прошлого тура чемпионата Норвегии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тромсё» – 2.90
- Ничья – 3.40
- Победит «Бранн» – 2.42
- Победит «Бранн» с форой -1.5 – 4.35
- Обе забьют — нет – 2.22
- Обе забьют — да – 1.66
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.82
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99
Статистика
- Пять очных встреч к ряду завершились исходом: обе забьют – да
- Две победы одержали «парни» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «красные» взяли верх над своими соперниками в трёх встречах.
Прогноз
Предлагаем довериться статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.66 на исход: обе забьют – да.