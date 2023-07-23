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«Стрёмсгодсет» – «Русенборг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:16
«Стрёмсгодсет» – «Русенборг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Стрёмсгодсет» – «Русенборг», который состоится 23 июля 2023 года

«Стрёмсгодсет»

«Сине-белые» в турнирной таблице чемпионата Норвегии занимают восьмое место на текущий момент. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «Стрёмсгодсета». 3 июля с минимальным счётом «Поместье» выиграло на выезде у «Стабека» в рамках матча 12-го тура Высшей лиги. С разницей в три гола «сине-белые» взяли верх над «Сарпсборгом 08» в позапрошлом туре (5:2).

16 июля со счётом 0:1 «Стрёмсгодсет» в гостях проиграл «Бранну».

«Русенборг»

После пятнадцати матчей текущего сезона «Русенборг» занимает десятое место. Ознакомимся с несколькими матчами «маленьких троллей» за последнее время. С минимальным счётом «чёрно-белые» потерпели поражение от «Олесунна» в матче 12-го тура Элитсерии. С разницей в один мяч «Лиллестрём» в гостях обыграл «маленьких троллей» в рамках игры позапрошлого тура чемпионата Норвегии.

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Русенборг» взял верх над «Тромсё».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Стрёмсгодсет» – 2.46
  • Ничья – 3.60
  • Победит «Русенборг» – 2.75
  • Победит «Стрёмсгодсет» с форой -1.5 – 4.35
  • Обе забьют — нет – 2.46
  • Обе забьют — да – 1.53
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.62
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26

Статистика

  • Семь очных встреч к ряду завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • Три победы одержали «сине-белые» в пяти последних матчах
  • За тот же период «маленькие тролли» выиграли в одной встрече.

Прогноз

На своём поле в последнее время «Поместье» выигрывало у «чёрно-белых». Компания Pinnacle на победу «Стрёмсгодсета» в предстоящем матче предлагает коэффициент 2.46. С минимальной разницей в счёте, но «сине-белые» обыграют «маленьких троллей».

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:06
Думаю что нас ожидает перекатывания мячика в центре поля и соответственно Тм 2,5
Гость
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