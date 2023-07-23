«Институто» – «Ланус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1690121364

вчера, 17:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Институто» – «Ланус», который состоится 26 июля 2023 года

«Институто»

«Институто» смог набрать лишь семь очков в пяти последних турах и такие результаты не способствуют общим успехам клуба. Коллектив занимает только 19 место в Суперлиге Аргенитны и набрал 29 очков, отставая по худшей разнице мячей сразу от двух соперников. В предстоящей встрече с соперником из группы лидеров любые набранные очки станут хорошим достижением и поводом радости для болельщиков.

18 июля «Институто» на выезде переиграл аутсайдера «Арсенал» Саранди (2:0), а девятого числа уступил на своем поле «Тигре» (0:1).

«Ланус»

Команда идет достаточно высоко, а именно на четвертом месте с 42 баллами, но последние выездные матчи даются ей проблематично. Тем не менее, «Ланус» рассчитывает побороться за место в топ-3 и для этого ему нужна победа в предстоящей встрече. Если гости смогут показать высокую реализацию и надежную игру в обороне, у них будут неплохие шансы достичь своей цели в игре с нестабильным соперником.

17 июля «Ланус» сыграл вничью с «Банфилдом» (2:2), а 10 числа поделил очки с «Дефенса и Хустисия» на выезде (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Институто» – 2.6

Ничья – 3.1

Победит «Ланус» – 2.8

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Лануса» завершились исходом «обе забьют»

«Институто» проиграл три из десяти домашних матчей за последнее время

Команды обменялись двумя победами в шести последних матчах при двух ничьих

Пять из шести матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команды обмениваются голами практически во всех личных встречах и мы предполагаем, что это случится и в этой игре.