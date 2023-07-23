«Институто» – «Ланус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Институто» – «Ланус», который состоится 26 июля 2023 года
«Институто»
«Институто» смог набрать лишь семь очков в пяти последних турах и такие результаты не способствуют общим успехам клуба. Коллектив занимает только 19 место в Суперлиге Аргенитны и набрал 29 очков, отставая по худшей разнице мячей сразу от двух соперников. В предстоящей встрече с соперником из группы лидеров любые набранные очки станут хорошим достижением и поводом радости для болельщиков.
18 июля «Институто» на выезде переиграл аутсайдера «Арсенал» Саранди (2:0), а девятого числа уступил на своем поле «Тигре» (0:1).
«Ланус»
Команда идет достаточно высоко, а именно на четвертом месте с 42 баллами, но последние выездные матчи даются ей проблематично. Тем не менее, «Ланус» рассчитывает побороться за место в топ-3 и для этого ему нужна победа в предстоящей встрече. Если гости смогут показать высокую реализацию и надежную игру в обороне, у них будут неплохие шансы достичь своей цели в игре с нестабильным соперником.
17 июля «Ланус» сыграл вничью с «Банфилдом» (2:2), а 10 числа поделил очки с «Дефенса и Хустисия» на выезде (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Институто» – 2.6
- Ничья – 3.1
- Победит «Ланус» – 2.8
Статистика
- Семь из десяти последних матчей «Лануса» завершились исходом «обе забьют»
- «Институто» проиграл три из десяти домашних матчей за последнее время
- Команды обменялись двумя победами в шести последних матчах при двух ничьих
- Пять из шести матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команды обмениваются голами практически во всех личных встречах и мы предполагаем, что это случится и в этой игре.