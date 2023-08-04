«Эльфсберг» – «Ганза» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второй Бундеслиги «Эльфсберг» – «Ганза», который состоится 05 августа 2023 года

«Эльфсберг»

«Эльфсберг» только в нынешнем сезоне поднялся во вторую Бундеслигу, поэтому к команде проявляю повышенный интерес. Для коллектива очень важно как можно быстрее адаптироваться и набирать очки, чтобы не оказаться на дне турнирной таблицы без перспективы спасения. В домашней игре с «Ганзой» у хозяев будет хорошая возможность добавить еще баллы к заработанному пункту в первом туре.

29 июля «Эльфсборг» на выезде поделил очки с «Ганновер-96» (2:2), а 22 числа в товарищеской игре обыграл «Мангейм» (2:0).

«Ганза»

«Ганза» не показала ничего интересного в прошлом сезоне, но успела за несколько туров до конца сохранить прописку во втором дивизионе. Вряд ли коллектив рассчитывает бороться за высокие места, но на позицию в середине таблицы определенно рассчитывают. В поединке с «Эльфсбергом» гости постараются добиться победы, но следует исключить недооценку соперника.

30 июля «Ганза» обыграла «Нюрнберг» в первом туре чемпионата (2:0), а 22 числа в товарищеской встрече одолела «Севилью» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эльфсберг» – 2.13

Ничья – 3.65

Победит «Ганза» – 3.25

Статистика

«Эльфсберг» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ганза» проиграла лишь один из шести последних матчей на выезде

«Ганза» выиграла два последних матча с «Эльфсбергом»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.65. Предполагаем, что обе команды будут играть осторожно и не дадут друг другу показать свои возможности, а итогом станет ничейный результат.